Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки, проведенной с помощью высокоточных средств большой дальности, все заданные цели были поражены.

В Минобороны отметили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали украинские формирования, в результате чего потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе гаубица Д-30.

В ходе операции на Харьковской и Луганской направлениях российские войска улучшили тактическое положение, нанеся значительный ущерб противнику. Потери Украины составили свыше 470 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки и бронетехнику.

Подразделения группировки «Юг» также продвинулись вперед, уничтожив несколько единиц украинской техники и более 520 военнослужащих в районах Донецкой Народной Республики, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, российская морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. С начала конфликта было уничтожено более 36000 беспилотных аппаратов и значительное количество другой военной техники и вооружений Украины.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.