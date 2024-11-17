Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.5 комментариев
Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточные средства поражения, сообщили Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки, проведенной с помощью высокоточных средств большой дальности, все заданные цели были поражены.
В Минобороны отметили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали украинские формирования, в результате чего потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе гаубица Д-30.
В ходе операции на Харьковской и Луганской направлениях российские войска улучшили тактическое положение, нанеся значительный ущерб противнику. Потери Украины составили свыше 470 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки и бронетехнику.
Подразделения группировки «Юг» также продвинулись вперед, уничтожив несколько единиц украинской техники и более 520 военнослужащих в районах Донецкой Народной Республики, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, российская морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. С начала конфликта было уничтожено более 36000 беспилотных аппаратов и значительное количество другой военной техники и вооружений Украины.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.