16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.84 комментария
Российские войска уничтожили катера в Черном море
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавшие к Крыму
В ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, в ночь на 17 ноября четырех безэкипажных катера были уничтожены в акватории Черного моря. Катера следовали в направлении Крымского полуострова, передает ТАСС.
Напомним, 23 октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.