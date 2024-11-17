16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.109 комментариев
В Одессе остановили работу электротранспорта
Мэр Одессы сообщил об остановке электротранспорта из-за отключения света в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города.
Как сообщил Труханов, это связано с тем, что в ряде районов Одессы наблюдаются перебои с электричеством. Информация была опубликована в Telegram-канале мэра, передает РИА «Новости».
В сообщении Труханов указал: «В некоторых районах города не работает электроснабжение... На данный момент весь электротранспорт в городе не работает». Это вызвало значительные неудобства для жителей, пользующихся общественным транспортом.
В воскресенье министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что на Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, в то время как на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.