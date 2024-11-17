16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.109 комментариев
Минэнерго Украины анонсировало экстренные отключения света
Минэнерго Украины сообщило об экстренном введении отключений электроэнергии
На Украине введены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в то время как на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Министерство энергетики Украины сообщило об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны, передает РИА «Новости». Галущенко заявил, что оператор системы передачи был вынужден срочно ввести данные меры. Это связано с текущей ситуацией в энергетической системе.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории государства объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина ввела экстренные отключения света в Киеве и трех областях, что свидетельствует о серьезных проблемах в энергосистеме страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.