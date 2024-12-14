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Взрыв произошел в Одессе
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги в семи областях Украины
В Одессе на юге Украины произошел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве, который прогремел в городе, передает ТАСС.
В настоящий момент воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.
В Одессе, по сообщениям пророссийского сопротивления, предположительно, был нанесен удар по порту.
До этого вОдессе вновь произошли взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.