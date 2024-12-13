Мэр Одессы сообщил о новых взрывах в городе и воздушной тревоге на Украине

Tекст: Мария Иванова

В Одессе на юге Украины произошли новые взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Геннадия Труханова. «Снова взрывы», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее мэр города уже сообщал о взрывах в Одессе.

Ночью в Одесской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа.

В Кременчуге Полтавской области и в Ивано-Франковской области Украины также произошли взрывы, воздушная тревога была объявлена в 14 регионах Украины.

Кроме того в Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошли взрывы.