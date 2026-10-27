ВСУ нанесли удары по колонкам и домашнему скоту в Алешках

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наносятся [удары] и по домашней скотине, и по [водоразборным] колонкам. Все это сжигается, уничтожается», – передает его слова ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко сообщила о ранении семьи с ребенком при ударе ВСУ по селу в Херсонской области.

На прошлой неделе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о массированных атаках украинских войск на Алешкинский округ.

В середине месяца уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил о тренировках операторов беспилотников ВСУ на мирных жителях в Алешках.