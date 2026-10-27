Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений
«Крымэнерго»: В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений
Пропускная способность линий электропередачи в Крыму снижена из-за повреждений на магистральных сетях, на всей территории республики действуют ограничения энергопотребления, сообщило «Крымэнерго».
«Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии», – сообщает «Крымэнерго» в «Макс».
В компании пояснили, что эта вынужденная мера необходима для устранения перегрузки электросетей и предотвращения аварий в энергосистеме.
Отмечается, что подача электроэнергии зависит от возможностей сети. В регионе применяются резервные схемы электроснабжения, принимаются все меры для обеспечения потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на всей территории Крыма ввели ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова.
В субботу часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру.
Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ.