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Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны
Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ
Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.
Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.
В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.
Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.
Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.