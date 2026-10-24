Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.



