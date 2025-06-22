22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.8 комментариев
Пушилин заявил о нецелесообразности восстановления завода «Азовсталь» в Мариуполе
Вместо восстановления разрушенного завода «Азовсталь» в Мариуполе рассматривается возможность создания курортной зоны благодаря улучшению экологической ситуации в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил на ПМЭФ, что восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразно. Он подчеркнул, что предприятие получило сильнейшие повреждения и в прежнем виде не будет восстановлено. Он отметил, что появилось больше возможностей для развития туризма и курортной деятельности, поскольку у республики 124 км береговой линии, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что остановка завода благоприятно сказалась на экологии города: воздух и море стали значительно чище. По его словам, «Азовсталь» изначально строили с нарушением экологических норм, без необходимых разрешений и учета особенностей ветров, что приводило к загрязнению моря выбросами предприятия.
Пушилин добавил, что сейчас идет разработка мастер-плана развития Азовского побережья. Этой работой занимается Единый институт пространственного планирования РФ.
Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что территория завода «Азовсталь» рассматривается для создания постиндустриального парка вместо восстановления промплощадки.