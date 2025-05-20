Мэр Мариуполя заявил о возможном создании парка на территории «Азовстали»

Моргун сообщил о планах по постиндустриальному парку на территории завода "Азовсталь"

Tекст: Денис Тельманов

Об этом рассказал мэр города Олег Моргун, передает РИА «Новости». По его словам, на месте бывшего металлургического комбината «Азовсталь» восстанавливать уже нечего, так как предприятие серьезно пострадало в ходе боевых действий. Моргун отметил, что окончательное решение о будущем территории будет принимать российское правительство совместно с руководством ДНР.

Мэр подчеркнул, что завод был источником экологических проблем, в том числе высокого уровня онкологии в Мариуполе из-за особенностей размещения производств.

«За «Азовсталь» разговор ходит следующий, что как бы там и восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал... Возможно, будут малые производства, возможно, будет постиндустриальный парк. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года пошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительством Российской Федерации и Донецкой Народной Республики будет принято какое-то решение окончательное», – заявил Моргун.

Он также сообщил, что на предприятии до сих пор продолжают обнаруживать взрывные устройства и боеприпасы, что делает работы на территории опасными.

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