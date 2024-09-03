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    3 сентября 2024, 08:46 • Политика

    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии
    @ Николай Чикичу/РИА Новости

    Tекст: Алена Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшаетеся. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника, и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России?

    Российская армия продолжает наступление в Донбассе. По данным Минобороны, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное. Всего на данном направлении за воскресенье ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак», а также три пикапа.

    Также под натиском штурмовых действий Вооруженных сил России противник покинул позиции у здания больницы в южной части Селидова. Источник ТАСС сообщил, что украинская армия пытается укрепить выстраиваемую в городе линию обороны, однако ВСУ продолжают нести потери от артиллерийских ударов.

    До этого населенный пункт оставили представители администрации и коммунальных служб. Само Селидово расположено в 20 км от Красноармейска (Покровска), важного центра украинской угольной промышленности. Проблемы на данном направлении признал и Владимир Зеленский, распорядившийся усилить здесь присутствие ВСУ. Также активные бои идут в районах Угледара.

    По мнению экспертов, потерю Угледара противник переживет относительно спокойно, а вот Покровск важен для него по трем причинам. Первая – строго экономическая: остатки украинской металлургии зависят от судьбы этого города. Вторая – логистическая: взятие Покровска откроет дорогу на Днепропетровскую область. И третья – политическая: бои за Покровск еще не начались, но на Украине уже несколько недель публикуют безутешные материалы в стиле «зрада тотальная».

    «Будем честны: Россия никогда не претендовала на уголь, который ранее добывался в интересах рынков сбыта на Украине. У нас собственная добыча в год составляет около 450 млн тонн. И если мы говорим об Угледаре, то там от шахт практически ничего не осталось – противник их затопил и превратил в укрепрайон», – поясняет экономист и политолог Иван Лизан.

    В целом, без Угледара Украина прожить сможет, добавляет аналитик. «Сырье им особо и не нужно, учитывая, что тепловой генерации в стране практически не осталось. А вот утрата Покровска станет для Украины серьезным ударом, – считает спикер. – И для России куда большее значение имеет нанесение противнику максимального экономического ущерба».

    «Юго-западнее Покровска находится небольшой поселок. Там располагается единственная на подконтрольной ВСУ территории шахта, где в больших объемах добывали коксующийся уголь: в 2022 году суммарно добывалось около четырех млн тонн. Но на пике шахта могла выдавать свыше восьми млн тонн сырья», – приводит данные Лизан.

    Он объясняет: для того, чтобы выплавить «старые» годовые объемы стали, требовалось около девяти млн тонн кокса. «То есть только одна эта шахта способна была покрыть почти все нужды. Более того, судя по разным оценкам, общий объем запасов коксующегося угля в шахте составлял приблизительно 200 млн тонн – это 20 лет добычи», – подчеркивает экономист.

    По словам эксперта, Украина до сих пор пользуется шахтой. «Но дело в том, что украинским меткомбинатам даже на минимальных объемах загрузки не хватало собственного кокса. И до начала спецоперации его импортировали в объеме 30 тыс. тонн, что является мизером для ж/д системы. В 2022 году уже везли больше, в 2023-м – почти 300 тыс. тонн, а за неполный 2024 год этот показатель перевалил за 300 тыс. тонн. То есть, кокс приходится импортировать по нарастающей, что наталкивает на мысль о том, что объемы добычи на шахте уже значительно просели», – детализирует собеседник.

    «В теории, конечно, противник может попытаться компенсировать потерянные объемы за счет импорта.

    Но это чистая теория, за которой на практике начинается сущий ад. Для самой минимальной загрузки комбинатов нужно порядка 4 млн тонн кокса, но я очень сомневаюсь, что в ЕС смогут найти и их. Помимо этого, «Укрзалізниця», скорее всего, не сможет «втиснуть» этот кокс в свою ж/д систему. Проблем добавляет и разная колея в Европе и на Украине, не говоря уж о вопросах таможни и так далее. Кроме того, везти придется дальше», – замечает аналитик.

    «Другое дело, если у вас есть Покровск: загрузили сырье, каких-то 150 км проехали и вы уже в Днепропетровской области или на «Запорожстали». Период оборачиваемости вагонов кратчайший. Ну и в завершении – я очень сомневаюсь, что украинские металлурги смогут позволить себе жить на импортном коксе. У них и без того проблем хватает: перебои с электричеством, нехватка кадров, дефицит ферросплавов», – перечислил Лизан.

    Иными словами, утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет»,

    говорит экономист. «Можно допустить, что та же «АрселорМиттал Кривой Рог» способна несколько лет поработать на загрузке в 25%, хотя планировала все 50%. И у любого менеджера тут возникнет вопрос – а зачем тянуть актив, у которого нет перспектив? Его дешевле закрыть. «Метинвест» Ахметова, например, уже не тянет такие убытки», – рассуждает спикер.

    В заключение Лизан привел сравнение: если до спецоперации украинские металлурги были лидерами по валютной выручке в стране, то при потере Покровска Украина просто лишится металлургии как таковой. В советские времена УССР плавила порядка 50 млн тонн стали, в 2013 этот показатель составлял около 29 млн тонн, в 2021 году цифры снизились до 20-22 млн тонн, в прошлом году – чуть больше 6 млн тонн.

    «Прокатом металла государство тоже не занимается – «Азовсталь», например, была единственным предприятием, производящим рельсы. И таким образом взятием Покровска мы нанесем противнику максимальный экономический ущерб», – резюмировал Лизан.

    Однако быстро освободить Покровск и Угледар невозможно, это тоже следует учитывать и не питать иллюзий,

    добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко: «Если мы говорим об Угледаре, то город расположен на преобладающей высоте, там относительно густая высотная застройка. И за последние годы противник успел там серьезно закрепиться. Кроме того, с северо-востока этот населенный пункт прикрыт шахтой «Южнодонбасская».

    «Из-за невозможности взять Угледар в лоб, мы пытаемся произвести его обхват с северо-востока вдоль трассы, ведущей из Константиновки, и юга. Что касается Покровска, мы еще даже не приступили к его штурму. Но этот город является важнейшим логистическим хабом противника с массой железных и автомобильных дорог. ВСУ будут драться за него отчаянно», – говорит эксперт.

    При этом взятие Покровска откроет для российских военных дорогу на Днепропетровскую область. «Выходя западнее Покровска, мы покидаем Донецкую агломерацию и освобождаем свои территотории. Здесь прерывается череда плотной городской застройки. Далее дорога будет состоять преимущественно из степей. И в таких условиях противнику придется с нуля выстраивать некую линию обороны», – заключил Онуфриенко.

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