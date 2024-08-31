Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Зеленский назвал непростой обстановку сразу на нескольких направлениях фронта
Сложная для ВСУ ситуация наблюдается на четырех фронтах на территориях ДНР, контролируемых Киевом, а также в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, на покровском направлении наблюдается наибольшее количество штурмов, также сложная обстановка сложилась на краматорском, торецком и купянском направлениях, передает ТАСС.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной обстановке на красноармейском направлении, которое позже усилили по приказу Зеленского.