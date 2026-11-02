Танкер обстреляли в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии

UKMTO: Танкер у берегов Саудовской Аравии поражен двумя снарядами

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в 72 морских милях (133 км) к востоку от района Рас-Эль-Хафджи у побережья Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

«Танкер, следовавший через Арабский залив в юго-восточном направлении, был поражен двумя снарядами неизвестного происхождения», – говорится в заявлении управления.

О возможных разрушениях на борту судна и о пострадавших членах экипажа в сообщении UKMTO не говорится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda в акватории Персидского залива подвергся удару неопознанными объектами.

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