Эксперт рассказал о восстановлении угольной промышленности Донбасса

Экономист Лизан: Главные проблемы шахт Донбасс – персонал и логистика

Tекст: Олег Исайченко

«Во-первых, угольное хозяйство на Украине стало сползать в кризис еще до «Евромайдана». В 2010 году шли разговоры о том, что Донбасс ожидает болезненная реструктуризация и закрытие шахт, потому что экономика угледобычи хромала на обе ноги и была проблемной», – пояснил экономист Иван Лизан.

«Стоимость угля из Донбасса значительно выше, чем из Кузбасса, где угольный разрез можно вскрывать и вывозить собранный ресурс карьерными самосвалами. В Донбассе же нужно спускаться на большие глубины. Такая угледобыча была жизнеспособной и экономически оправданной лишь при наличии рынка сбыта, коим была вся Украина», – напомнил он.

Во-вторых, некоторые украинские политики называли угольную промышленность Донбасса, да и сам регион – дотационными. А когда в Киеве пошли на сближение с ЕС, где набирали популярность идеи декарбонизации и «зеленой повестки» – эта проблема обострилась и шахты планировать закрыть. Правда, после госпереворота в 2014 году ситуация несколько изменилась.

«Украина несколько лет оставалась главным рынком сбыта, но весной 2017 года этот рынок для Донбасса был потерян – Киев заблокировал поставки угля из ДНР и ЛНР. Правда, его возили через Россию, Белоруссию и даже Польшу в рамках реверса. Но отрасль пошла в минус. Россия же не вмешивалась, поскольку в логике Минских соглашений рассматривала ДНР и ЛНР как часть Украины», – объяснил аналитик.

«В итоге угольная промышленность и бедствующие шахты ушли в ужасные долги. Шахтеры разбегались кто куда, например, в Якутию. После начала СВО многие оставшиеся шахтеры ушли воевать – в «Макеевуголь» менеджеров было больше, чем горняков. Большую часть шахт ДНР перевели в режим водоотлива», – продолжил Лизан.

«Затем шахты ДНР и часть шахт ЛНР решили приватизировать и передавать в долгосрочную аренду под обязательства восстановления добычи и модернизации оборудования. Насколько я знаю, сейчас в ДНР работает 16 шахт. В ЛНР действующих шахт больше», – рассказал эксперт.

«Главные проблемы для угольной отрасли Донбасса – нехватка персонала и логистика. Донбасс занимает примерно 2% от общей угольной генерации РФ. Сейчас строится железная дорога, которая даст возможность вывозить уголь в Мариупольский порт и дальше отправлять его на экспорт в Турцию и в страны Северной Африки. Там этот уголь будет конкурентоспособен», – детализировал Лизан.

Напомним, в минувшее воскресенье в России отмечался день шахтера. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности и их семьи с профессиональным праздником, отметил стойкость горняков и подчеркнул важность семейной поддержки в тяжелом шахтерском деле.

Журналист Сергей Миркин в авторской колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что «донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности». «А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего», – отмечал Миркин.

В то же время украинские пользователи соцсетей начали заявлять о том, что Россия якобы закрыла все шахты в Донбассе. При этом в прошлом году газета ВЗГЛЯД писала, что в Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР с целью привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность, и разбиралась, какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса.