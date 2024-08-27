Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?6 комментариев
Эксперт рассказал о восстановлении угольной промышленности Донбасса
Экономист Лизан: Главные проблемы шахт Донбасс – персонал и логистика
Развитие логистики, привлечение персонала и модернизация оборудования помогут Донбассу стать экспортером угля в Турцию и Северную Африку, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Он также опроверг данные о якобы закрытии шахт в регионе, которые распространяются в украинском сегменте соцсетей.
«Во-первых, угольное хозяйство на Украине стало сползать в кризис еще до «Евромайдана». В 2010 году шли разговоры о том, что Донбасс ожидает болезненная реструктуризация и закрытие шахт, потому что экономика угледобычи хромала на обе ноги и была проблемной», – пояснил экономист Иван Лизан.
«Стоимость угля из Донбасса значительно выше, чем из Кузбасса, где угольный разрез можно вскрывать и вывозить собранный ресурс карьерными самосвалами. В Донбассе же нужно спускаться на большие глубины. Такая угледобыча была жизнеспособной и экономически оправданной лишь при наличии рынка сбыта, коим была вся Украина», – напомнил он.
Во-вторых, некоторые украинские политики называли угольную промышленность Донбасса, да и сам регион – дотационными. А когда в Киеве пошли на сближение с ЕС, где набирали популярность идеи декарбонизации и «зеленой повестки» – эта проблема обострилась и шахты планировать закрыть. Правда, после госпереворота в 2014 году ситуация несколько изменилась.
«Украина несколько лет оставалась главным рынком сбыта, но весной 2017 года этот рынок для Донбасса был потерян – Киев заблокировал поставки угля из ДНР и ЛНР. Правда, его возили через Россию, Белоруссию и даже Польшу в рамках реверса. Но отрасль пошла в минус. Россия же не вмешивалась, поскольку в логике Минских соглашений рассматривала ДНР и ЛНР как часть Украины», – объяснил аналитик.
«В итоге угольная промышленность и бедствующие шахты ушли в ужасные долги. Шахтеры разбегались кто куда, например, в Якутию. После начала СВО многие оставшиеся шахтеры ушли воевать – в «Макеевуголь» менеджеров было больше, чем горняков. Большую часть шахт ДНР перевели в режим водоотлива», – продолжил Лизан.
«Затем шахты ДНР и часть шахт ЛНР решили приватизировать и передавать в долгосрочную аренду под обязательства восстановления добычи и модернизации оборудования. Насколько я знаю, сейчас в ДНР работает 16 шахт. В ЛНР действующих шахт больше», – рассказал эксперт.
«Главные проблемы для угольной отрасли Донбасса – нехватка персонала и логистика. Донбасс занимает примерно 2% от общей угольной генерации РФ. Сейчас строится железная дорога, которая даст возможность вывозить уголь в Мариупольский порт и дальше отправлять его на экспорт в Турцию и в страны Северной Африки. Там этот уголь будет конкурентоспособен», – детализировал Лизан.
Напомним, в минувшее воскресенье в России отмечался день шахтера. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности и их семьи с профессиональным праздником, отметил стойкость горняков и подчеркнул важность семейной поддержки в тяжелом шахтерском деле.
Журналист Сергей Миркин в авторской колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что «донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности». «А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего», – отмечал Миркин.
В то же время украинские пользователи соцсетей начали заявлять о том, что Россия якобы закрыла все шахты в Донбассе. При этом в прошлом году газета ВЗГЛЯД писала, что в Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР с целью привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность, и разбиралась, какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса.