Депутат Верховной рады Никорак устроила ДТП и скрылась с места происшествия

Tекст: Денис Тельманов

Никорак спровоцировала лобовое столкновение на трассе Мукачево – Львов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Ее автомобиль Audi Q8 выехал на встречную полосу, совершая обгон нескольких машин. Водители других автомобилей получили переломы и были госпитализированы.

По данным журналистов, представители партии Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) «Европейская солидарность» пытаются замять инцидент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Верховной рады Андрей Николаенко был оправдан судом по делу о смертельном наезде на девушку в Житомирской области.

В январе во Львове в результате ДТП погиб депутат Рады от партии «Слуга народа» Орест Саламаха.