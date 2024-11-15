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    15 ноября 2024, 20:05 • Общество

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Недееспособность Украины побуждает мариупольцев массово возвращаться в родной город

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект.

    В Мариуполь, который сильно пострадал в первые месяцы спецоперации, а после освобождения начал быстро отстраиваться, уже вернулась треть жителей, уехавших на территорию Украины. Такие данные привел на этой неделе назначенный Киевом «мэр» города Петр Андрющенко, чья «администрация» расположена на Украине.

    Он назвал основной причиной происходящего «отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины». О возвращении «внутренне перемещенных граждан» Украины (ВПЛ) на территорию России из-за социально-экономических проблем также рассказывал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    О полном провале госпрограмм поддержки переселенцев из восточных регионов говорила и председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк. В частности, только единицы ВПЛ воспользовались программой «еЖилье». А программа «еВосстановление» на 2025 год «вообще не предусматривает государственного финансирования». При этом более миллиона беженцев не получили соцвыплат, так как не смогли обновить свои данные.

    Постпред России в ООН Василий Небензя также отмечал массовый переезд граждан Украины в Россию. «У Зеленского вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов», – цитирует его РИА «Новости».

    Как уточнил дипломат, только в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 млн беженцев с Украины. В то же время Мариуполь стал одним из самых наглядных примеров того, как меняется жизнь на освобожденных территориях. Сегодня в городе восстановлены практически все многоквартирные дома.

    Продолжают активно отстраиваться школы, объекты спортивной и общественной инфраструктуры. В начале осени в Мариуполе появился филиал Нахимовского военно-морского училища. В городе уже открыты более 500 отделений российских банков. К следующему году планируется завершить работы по модернизации больницы интенсивного лечения.

    В результате преобразований Мариуполь стал объектом зависти

    как для Украины, так и для западных стран, потому что Россия на практике показала свои возможности восстанавливать города, пережившие войну, в то время как офис Зеленского не в состоянии обеспечить достойный быт даже киевлян.

    На этом фоне интересной выглядит и динамика численности населения Мариуполя: сразу после освобождения города в нем проживало 180 тыс. человек, а в апреле текущего года – уже свыше 250 тыс. человек, передает ТАСС. По прогнозу главы ДНР Дениса Пушилина, с запуском предприятий численность продолжит увеличиваться.

    По мнению экспертов, возвращение мариупольцев в родной город с подконтрольных ВСУ территорий – это приговор Украине как государству, которое не способно предложить переселенцам и беженцам адекватные социально-экономические условия жизни и понятный образ будущего.

    «Я не удивлена тем, что люди возвращаются. На момент освобождения города нацисты не давали населению возможность выезжать в Россию. Они закрывали гуманитарные коридоры и насильно выгоняли людей на территорию Украины», – отмечает Елена Шишкина, член президентского Совета по правам человека, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс».

    Правозащитница напомнила, что Мариуполь до начала СВО и сейчас – это два разных города. «Сегодня это город, где есть детские площадки, медицинский центр, отстроенные дома. У людей есть свобода выбора и свобода слова. После 2014 года не было совершенно никакой заботы о населении, а сейчас есть, люди это видят и возвращаются», – пояснила Шишкина.

    Те, кто уезжал из Донбасса и восточных регионов Украины, в основном русскоязычные. «Приезжая на Западную Украину, они сталкиваются с резкой неприязнью за слабое владение мовой. Им сложно найти работу, их пугают «языковыми патрулями» и штрафами», – отмечает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Еще один фактор в пользу возвращения в Россию – это полное отсутствие на Украине социальной защиты для беженцев. «За все время с начала СВО было предоставлено жилье только 3 тыс. переселенцев. Кроме того, им выплачиваются мизерные компенсации – до 2 тыс. гривен (4700 рублей) в месяц на взрослого человека и до 3 тыс. гривен (7180 руб.) – на ребенка. Но для подавляющего числа беженцев и эти выплаты отменены», – напомнила Шеслер.

    Только по официальным данным, продолжила эксперт, безработица на Украине достигла 18%. «Поэтому естественно, что люди, которые были вынуждены приехать на Украину, попадают в ситуацию, в которой они не могут выжить», – пояснила эксперт.

    Возвращение людей в Мариуполь указывает на полный провал украинской пропаганды, «которая запугивала переселенцев ужасами жизни в России». Переселенцы едут обратно не только в Мариуполь, но и в Донецк, Мелитополь, Северодонецк, Лисичанск и на другие освобожденные территории региона в целом.

    То есть украинская пропаганда дала обратный эффект.

    «Сегодня интернет делает доступной информацию об условиях жизни в России, о выплате пенсий и компенсаций, восстановлении домов, предприятий. Коммунальные платежи в России кратно ниже, чем на Украине. И что бы там ни рассказывали по украинскому «телемарафону», люди давно поняли, что Россия обеспечивает нормальные условия жизни», – отметила Шеслер.

    В свою очередь Шишкина напомнила, как на Украине обещали детям Мариуполя «учебу в подвалах». «Но люди окольными путями, в том числе через ЕС, возвращаются домой. Время все расставило на свои места. В целом это военная, социальная, экономическая и культурная победа России. У нас можно спокойно говорить на своем языке, здесь чтут семейные ценности, нет пропаганды нетрадиционных ориентаций и соблюдаются права человека», – перечислила она. Шишкина особо подчеркнула:

    те, кто уезжал из Мариуполя, в большинстве своем не были против России или СВО.

    Поэтому в городе рады возвращенцам и не считают, что в 2022 году они выбрали Украину. «Это наши люди, это русские. Просто так сложилось – они выходили из огня войны, обожженные и искалеченные. Украинские заградотряды не давали возможности перебраться на территорию РФ, людей вывозили напрямую на Украину и сейчас они возвращаются», – пояснила член СПЧ.

    Шеслер добавляет, что мариупольцы уезжали из города по самым разным причинам, поэтому после возвращения к ним относятся с пониманием и уважением. Негативное отношение может возникнуть лишь к тем, кто намерен выразить ненависть к России, или желающим по-быстрому продать жилье и уехать обратно на Украину.

    При этом Шишкина указала на риски проникновения в город украинских диверсантов, но с ними должны работать силовые структуры. «Например, огромное количество людей после начала СВО выехало в Россию, и мы сейчас видим, что не все они законопослушные граждане. К счастью, их ничтожное количество по сравнению с теми, кто возвращается для того, чтобы жить в Мариуполе», – отметила член СПЧ.

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