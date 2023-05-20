Как Мариуполь стал символом освобожденных территорий

Преобразования в Мариуполе наглядно показывают возможности России по восстановлению Донбасса

Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города?

20 мая 2022 года российские военные и силы народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) полностью освободили Мариуполь после того, как украинские военнослужащие и боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен. О завершении этой трехмесячной военной операции министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту России Владимиру Путину.

В 2014 году Мариуполь был объявлен властями Украины практически временной столицей Донецкой области. За последующие восемь лет он превратился в мощный укрепрайон вооруженных сил Украины (ВСУ) с большим количеством тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танков, РСЗО «Смерч», «Ураган» и ракетных комплексов «Точка-У».

Все жилые дома были использованы националистами как огневые точки, где на первых этажах размещалась бронетехника и артиллерия, а на верхних – снайперы. На средние этажи и в подвалы собирали жителей, которых использовали в качестве живого щита. Запасов ракет, оружия и продовольствия в Мариуполе хватало для длительного ведения боевых действий.

Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватеры, были заминированы. Заблокированными оказались и суда, которые находились там. На момент окружения города численность группировки ВСУ и иностранных наемников превышала 8 тыс. человек. В ходе освобождения Мариуполя более 4 тыс. солдат противника были уничтожены, около 1,5 тысяч сдались в плен, а оставшаяся группировка более чем в 2 тыс. человек была блокирована в промзоне «Азовстали» до добровольной сдачи в плен.

«Украина хотела наказать Мариуполь»

Несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя более 142 тыс. мирных граждан. Депутат народного совета ДНР, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Елена Шишкина считает, что украинские боевики превратили Мариуполь в главный форпост в Приазовье. В городе находились не только камеры пыток, но и целые пыточные комплексы, в том числе под землей.

«Тем, кто сомневается в этом, я рекомендую посмотреть архивные фотографии и видеозаписи, где бойцы рассказывают, как ожесточенно сражались за освобождение Мариуполя. Украина превратила в оборонительные крепости все подконтрольные ей города, и мы это сейчас наблюдаем в Артемовске, где огневые точки ВСУ вновь размещаются в жилых домах», – рассказала она.

С ней согласен коллега по парламенту Владислав Бердичевский, который напомнил, что «Мариуполь был одним из самых активных городов ДНР, где проводился референдум о провозглашении независимости еще в 2014 году».

«Украина хотела наказать город за эту поддержку. Огромное количество людей было арестовано СБУ, многие пропали без вести. Мариуполь буквально превратили в крепость. Для нацистов это был сакральный символ, в самом городе и его окрестностях базировались боевики полка «Азов» (организация признана в России экстремистской и запрещена), который готовил город под осаду», – рассказал Бердичевский.

«Украинский фашизм опаснее немецкого»

Майя Пирогова, журналист, волонтер, мать погибшего депутата народного совета ДНР Марии Пироговой рассказала, что события годовой давности видятся ей более яркими, чем даже освобождение Донбасса в 1943 году от фашистских захватчиков. «Украинский фашизм гораздо страшнее, чем тот, который «подарила» миру Германия. Он родился в Европе, но укрепился и размножился как многоголовая гидра на русской земле. Вот в чем его основная опасность», – считает Пирогова, которая в ходе боев в Мариуполе вместе с дочерью помогала населению в черте города.

То, как горожане проголосовали на референдуме в мае 2014 года, не забыли ни в Мариуполе, ни в Донецке, ни в Киеве. «Сопротивление ВСУ и «Азова» было поддержано руководством НАТО, стран ЕС, Британии и США. Для противника город стал символом того, что если они его удержат – фашизм дальше шагнет по России. Это же понимали наши русские солдаты. Возможно, поэтому каждый метр, каждая улица, дом и подъезд были покрыты кровью наших героев», – считает Пирогова.

По ее мнению, трехмесячная операция по освобождению Мариуполя должна быть описана не только в книгах, фильмах или воспоминаниях участников операции. «Она должна стать достоянием военной истории России как Сталинградская битва и битва на Курской дуге, как освобождение Киева. Ее необходимо описать вплоть до событий каждого дня. Освобождение уникального города действительно было историческим», – добавляет журналист.

Пирогова также рассказала, что «видела, как местные жители ждали русских». «Конечно, не все. Те, кто удрал, Бог им судья. Но если бы вы только знали, как мариупольцы ждали армию ДНР и армию России. Те, кто сидел в подвалах без воды и еды, те, кто выжил под обстрелами, те, кого выгоняли из квартир «азовцы», чтобы сделать из них огневые точки – они тоже совершили подвиг», – уверена журналист.

«К сожалению, в Мариуполе погиб мой коллега Анатолий Жаров, для которого освобождение города было очень важным событием. Он любил говорить: «Освободим Мариуполь, вот тогда заживем». Так говорили многие наши ребята. Город был знаковым и для Украины. Видимо, именно поэтому туда были отправлены не только «азовцы», но и иностранные наемники. Очевидно, что противник хотел как можно дольше сдерживать российскую армию», – полагает Пирогова.

«Пытки и рабский труд»

После освобождения города Шишкина воочию увидела огневые точки в больницах, в храмах, жилых домах, школах и больницах, детских садах. «На языке международного гуманитарного права это называют использованием гражданского населения в качестве живого щита. Это очень серьезное преступление, которое имеет огромные последствия. Мирные люди были не только заложниками, их использовали и в качестве рабского труда – во время оккупации Мариуполя жителей заставляли рыть окопы, подносить снаряды. Это было вовлечение гражданского населения в преступную военную деятельность Украины», – отметила собеседник.

Отдельной вехой в освобождении Мариуполя стала операция по зачистке «Азовстали» от боевиков нацистского формирования «Азов». Блокировка «азовцев» началась 21 апреля и продолжалась 86 дней. Первые боевики сложили оружие 16 мая. Всего в плен сдались 2 тыс. 439 боевиков и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе. В том числе 20 мая сдался 531 военный. Командир «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания горожан расправиться с ним за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле, отмечали в Минобороны.

По словам Шишкиной, территория «Азовстали» до сих пор не разминирована до конца. «Можете себе представить, какие там были укрепления и залежи взрывчатки. К сожалению, во время операции по освобождению погибло очень много наших ребят, особенно при штурме Мариуполя. Такова специфика городских боев. На руку противнику играли подготовленная оборона и хорошее знание местности. У них был практически постоянный подвоз снарядов, медикаментов, воды и питания», – отметила депутат.

«Точка в деле «Азова» не поставлена»

В свою очередь Бердичевский напомнил, что своими действиями боевики «Азова» демонстрировали готовность биться за каждый дом. «Когда их загнали на территорию «Азовстали», было принято решение отказаться от штурма. Боевиков «выжимали» осадой, ежедневными бомбардировками и ударами артиллерии. Я считаю, что это было правильное решение, нужно было закончить это малой кровью», – убежден он.

Шишкина согласна, что решение отказаться от лишних штурмовых действий сберегло множество жизней российских солдат и офицеров. «Можно было бы получить трагедию намного больших масштабов, поэтому «азовцы» и сдались – у них не было другого выхода», – уверена депутат. По ее словам, «азовцы» до сих пор не получили достойного наказания за свои деяния и после победы в спецоперации над ними должен состояться трибунал.

«Для нас точка в деле «азовцев» будет поставлена после того, как они будут приговорены. Жители Донбасса понимали, что это не сильные и не храбрые отважные воины света, а люди под наркотическим опьянением, несущие фашистскую идеологию и прячущиеся за стариками и детьми. Но это были серьезные противники с точки зрения поддержки, которую оказывало им НАТО», – заверила Шишкина.

Пирогова называет самым страшным то, что в казематах «Азовстали» удерживались мирные жители. Это же касается и других районов города. «В конце марта в один из многоквартирных домов зашли «азовцы», они согнали всех жильцов в подвал, а в квартирах организовали огневые точки. Когда они ушли через несколько дней, то подожгли подвал и забросали его гранатами. Людей спасло только то, что дом был сталинской постройки. У меня даже осталась запись, на которой один из спасенных говорил, что больших нелюдей, чем «азовцы», просто не существует», – вспоминает Пирогова.

«От освобождения к возрождению»

Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества присвоил Мариуполю почетное звание «Город воинской славы». И практически сразу же после освобождения города началось его восстановление, к которому подключилась вся Россия.

«Город реально оживает на глазах. Приезжая через неделю, я не узнаю некоторые улицы. Действуют все госструктуры, банки, школы, магазины. Отстроены новые кварталы, работают больницы, приводится современное оборудование. Там, где медучреждения еще не отстроены, приезжают переносные лаборатории из других регионов», – рассказала Шишкина.

Вопрос восстановления Мариуполя находится на личном контроле президента, который в ходе мартовского визита лично оценил прогресс этих работ в городе. Также отстраиваются микрорайоны, до которых у Украины «не доходили руки» в течение тридцати лет. «Сейчас восстанавливаются коммуникации и водопроводы, которые существовали еще во времена СССР. Несмотря на то, что весь город еще пахнет войной, у нас отстраивается Драмтеатр, закипела культурная жизнь. Честно скажу, мы сомневались, что город можно так быстро возродить. Работы еще очень много, но за год достигнуты поразительные результаты», – подчеркивает Шишкина.

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А на месте металлургического комбината будет возведен технопарк стоимостью несколько миллиардов рублей. Как сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин, который курирует восстановление Мариуполя, план технопарка будет представлен после разминирования территории «Азовстали». Рассматривались разные варианты, но власти остановились именно на строительстве технопарка. Также он сообщил, что в этом году в Мариуполе планируется сдать 6 тыс. новых квартир.

По мнению Бердичевского, по темпам и вовлечению ресурсов реконструкция Мариуполя не уступит восстановительным проектам по возрождению городов во времена СССР. Одним из полезных новшеств он назвал то, что за отдельными районами города закреплены целые российские регионы, которые отправляют своих работников и строительные компании для помощи в строительстве.

Шишкина называет Мариуполь «лакмусовой бумагой России», «хотя год назад он находился в составе другого территориального образования». «Люди, проживающие в городе, серьезно изменились за это время – в их глазах пропал страх, в семьях рождаются дети. С уверенностью можно сказать, что Мариуполь – это русский город, это символ освобожденной территории», – убеждена депутат.

«Опыт Грозного»

То, что город восстанавливается такими быстрыми темпами, говорит об опыте России, добавляет она. «Мы видели опыт восстановления Грозного, который стал жемчужиной России. Сейчас пройдет еще год и такая же жемчужина будет на месте Мариуполя и других освобожденных городов. Если бы Зеленский ценил свой народ и действительно следовал интересам людей, то он бы без боя сдал Мариуполь и сложил свои полномочия», – считает политик.

Отдельно Шишкина приветствовала возобновление работы морского порта Мариуполя, благодаря чему начался экспорт местной продукции. Гавань, по ее словам, уже является одной из важнейших в Приазовье и станет региональным центром развития. «Мы девять лет были в транспортной блокаде без выхода к морю.

Поэтому открытие порта – большая радость для нас.

Это один из важнейших транспортных хабов Российской Федерации. Он дает новые рабочие места, инвестиции, развитие экономики. Это очень большие перспективы для развития региона и всего государства», – уверена Шишкина.

Бердичевский пояснил, что изначально порт создавался для обслуживания потребностей в основном металлургических предприятий Донбасса, но теперь его задачи расширяются. «В Мариуполе есть уникальные заводы по производству инертного газа. Также через Мариуполь, конечно, пойдет экспорт зерна и сельхозпродукции из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас через него идут различные стройматериалы, которые необходимы для восстановления города, экспортируется зерно», – рассказал депутат.

По словам Шишкиной, не только Мариуполь, но и весь Донбасс исторически является русской землей. «Мариуполь в 2014 году поддержал провозглашение Донецкой народной республики. 11 мая того же года с результатом 95% население города проголосовало за независимость ДНР от Украины. 9 мая весь город вышел на парад, чтобы чествовать подвиг и память своих предков во время Великой Отечественной войны. Но Украина расстреляла мирных людей прямо на этом шествии. Поэтому Мариуполь – это русский город, который находился под оккупацией почти девять лет. И начав спецоперацию, президент начал воссоединение русских земель. Это правильный шаг», – заключила депутат народного совета ДНР.