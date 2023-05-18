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    Миф про украинское «контрнаступление» рушится

    Вместо наступательной операции ВСУ будут вынуждены проводить серию небольших контратак
    Главные силы и России, и Украины находятся в ожидании
    		  
    18 мая 2023, 20:15
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Евгений Крутиков

    Возможное украинское «контрнаступление» – это «просто безумство». По крайней мере, так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как ни странно, с ним в той или иной степени согласен один из известных представителей американского генералитета. Почему Зеленский постоянно откладывает атаку на российские войска и как в итоге она будет выглядеть?

    Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг. «Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», – заявил он.

    По словам американского генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, «отозвать их уже будет невозможно». Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.

    Это – новая «озвучка» уже звучавшей версии причин то ли отмены, то ли очередной отсрочки широко разрекламированного «контрнаступа» ВСУ.

    Миф о «контрнаступе»

    Генерал-лейтенант Хертлинг – фигура в армии США известная. Он командовал 1-й танковой дивизией во время вторжения в Ирак, а затем несколько лет был командующим войсками США в Европе. Это человек предвзятый на грани генетической русофобии (мифическое «вмешательство Москвы в выборы» он письменно называл «новым Перл-Харбором»). Сейчас он открыто поддерживает Киев, в том числе публикуя в Washington Post статьи с заголовками типа «Почему Украина победит?» (в феврале этого года).

    Хертлинг скорее теоретик, а не полевой командующий – он значительную часть своей карьеры провел не в действующей армии, а руководя разнообразными тренировочными центрами. В том числе он много работал лет 15 назад с украинцами. И потому в его оценках проскальзывают иногда реалистичные выводы, хотя и разбавленные потоком пропагандистского мусора.

    И вот сейчас именно Хертлинг озвучивает «основную» причину задержки или полной отмены легендарного «контрнаступа»: политический риск тотального обвала киевского режима в случае, если заявленные цели не будут достигнуты.

    Начал эту волну самооправдания Зеленский, говоря о том, что «в Европе завышают надежды на контрнаступление». А ведь к марту этого года «контрнаступа» ждали все, в том числе и многие в России. Тем более, что наступательная активность ВС РФ на тот момент концентрировалась исключительно на Артемовске. Все остальные ждали «матерь всех битв» – «новую Курскую дугу» и уверенно показывали указкой куда-то в район Токмака и Гуляйполя. Активно строились оборонительные линии.

    Недавний казус нескольких Telegram-каналов, которые разгоняли слухи о том, что «началось», показал: ожидания «контрнаступа» мифологизировались. Теперь подключаются западные генералы, озвучивающие и так понятное: результаты «контрнаступа» не очевидны, сами планы этой операции до сих пор не созданы, логистических проблем у ВСУ все больше, а политические риски резко растут.


    Интересно в этом контексте и свежее заявление Лукашенко. Президент Белоруссии считает, что «никакого «контрнаступа» … нет и быть не может. Это просто безумство».

    Что же реально создано противником к сегодняшнему дню и чего можно реально ожидать от украинского наступления?

    Фактор Артемовска

    Из двадцати заявленных «новых» бригад ВСУ полностью сформировано и обеспечено западным вооружением и техникой только две. Напомним, что ключевым фактором для «контрнаступа» в Киеве считается воссоздание ситуации осени прошлого года, когда численность ВСУ в три раза превосходила ВС РФ на линии соприкосновения. Сейчас все сводится к маневрированию резервами при сохранении острой необходимости каждый день закачивать в Артемовск все новые силы, выдергивая их из этих же резервов.

    При всей мощи американской и натовской разведки, киевский генштаб игнорирует тот факт, что на основных направлениях (Кременная – Сватово, Артемовск – Соледар – Северск, Донецк, Угледар, южная линия) ВС РФ спокойно держит специально выставленные резервы. Они стоят, эти резервы, и на передке не работают. И только в Артемовске требуется усиление за счет переброски некоторых частей из-под Донецка.

    Утром 17 мая стало известно о занятии квартала «Гнездо», то есть до полного освобождения Артемовска осталось занять только один квартал на западной окраине города – «Домино», цепочку советских гаражей за ним и часть частного сектора чуть севернее. Уже сейчас огонь артиллерии ВС РФ полностью перенесен западнее Артемовска. Новые цели расположены уже в Часовом Яре и в мелких селах вплоть до Константиновки и Краматорска. Таким образом, осмелимся предположить, что полное занятие Артемовска с выходом на новые рубежи под Часов Яр – вопрос максимум полутора недель.

    Потеря же Артемовска станет серьезным политическим и военным ударом по киевскому режиму. Пропагандистские разговоры («маленький город», «ну и чего вы добились?») тут не важны. Казалось бы, срочно требуется «контрнаступ», чтобы хоть как-то все это компенсировать.

    Где «новые бригады» ВСУ?

    Если бы эти новые двадцать бригад для ВСУ были реально созданы – они должны были прямо сейчас концентрироваться на значительном пространстве вдоль реки Днепр от Запорожья до Киева (в среднем примерно 40 тысяч человек с западным вооружением). При такой диспозиции «группы прорыва» ВС РФ не могли бы однозначно решить, где намечается основной удар противника. В итоге киевский генштаб, пользуясь малым операционным пространством для переброски резервов, быстро мог бы собрать некий кулак на неожиданном направлении.

    Но такая масса людей и техники требует великолепной логистики, которой у ВСУ нет. А главное – каких-то фантастических мер маскировки. Невозможно спрятать столько народу, чтоб они потом выскочили на стартовой позиции в пяти километрах от фронта. А многомесячное собирание боеприпасов, в том числе и западных, и ГСМ на тыловых складах приводит к тому, что мы увидели недавно в Хмельницком и Тернополе.

    Провисает и ПВО, поскольку по политическим соображениям значительную часть современных комплексов ВСУ удерживают в киевском позиционном районе. Чем это заканчивается, мы тоже видели на примере дивизиона «Пэтриотов». Наступать без ПВО – абсурд.

    Иными словами, «контрнаступ» в том виде, в котором он подавался Киевом весь 2023 год, очень трудно осуществим. Единственное, чего удалось достичь режиму Зеленского за время «подготовки контрнаступа» – перевести боевые действия в режим ожидания. То, что происходило последние три месяца, называется «оперативная пауза», которую принято использовать для накапливания резервов и вооружений и выработки новых оперативных планов. Она затянулась, но очевидно закончится с занятием квартала «Домино» в Артемовске. Кому-то придется делать ход первым.

    Возможные сценарии «контрнаступа»

    Нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Различными могут быть и цели таких действий.

    Киеву срочно требуется любой очевидный военный успех, который может заключаться только в занятии какого-то значимого населенного пункта. Пока мы наблюдаем только попытки сохранить возможность снабжать обреченный гарнизон десяти высотных зданий на последней улице Артемовска. В эту же зону (условно Соледарское направление) и перебрасываются резервы ВСУ. На каких-либо иных участках фронта очевидных возможностей для проведения знаковой операции у киевского режима просто нет.

    Киев может попытаться провести серию небольших наступательных операций на уровне отдельно взятых населенных пунктов, выдавая их за «перемогу». Для Киева не существует никаких военных операций, которые нельзя было бы конвертировать в пропаганду.

    Возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв. Уж слишком много объективных факторов свидетельствуют о том, что подготовка «контрнаступа» может теперь плавно продлиться до осени.

    Но все это только в том случае, если «оперативная пауза» в сочетании с ожиданием «новой Курской дуги» затянется и в руководстве российской спецоперацией. 
     
     
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