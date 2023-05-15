Европа ждет результатов от Зеленского к саммиту НАТО

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15 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...

Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    15 мая 2023, 19:00
    Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix/ZUMA/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский продолжает стремительный вояж по странам Европы, где он встретился с лидерами Италии, Германии, Франции и Британии. В результате визитов ему удалось собрать обещания о новых поставках оружия, однако ключевые для него решения лидерами западных стран так и не приняты. Чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей»?

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию. В субботу в Риме на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он обсудил военную помощь и поддержку Италией вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также «очень важные решения по защите украинского неба».

    Позднее в разговоре с папой римским, предложившим содействовать окончанию конфликта, Зеленский ответил: «Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир». Затем Зеленский отправился в ФРГ, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. Там он заявил, что пришло время закончить конфликт и сделать поражение России «необратимым».

    По его словам, одна из целей визита в Европу – формирование «коалиции истребителей», которые Запад поставит Украине. Касательно контрнаступления он признал, что неудача может привести к снижению поддержки Украины со стороны Запада. Само контрнаступление начнется, когда Зеленский сделает «еще несколько визитов».

    Шольц же объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро, в которую входят танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T. В Аахене Зеленскому вручили Международную премию имени Карла Великого. «Украина – часть Европы, защищающая западные ценности, незыблемые принципы сосуществования, мира и свободы. За это выступает Евросоюз», – говорится в сообщении руководства премии.

    Затем Зеленский посетил Париж, где также рассказал о том, что нужно Киеву для эффективного контрнаступления. Президент Эммануэль Макрон пообещал, что Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов ВСУ «десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC». Также Франция усилит ПВО Украины.

    Зеленский «выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию «коалиции истребителей». Также главы государств обсудили вопрос поддержки Францией евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил, что Украина ожидает «конкретные политические решения» по заявке Киева в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

    Далее был визит в Лондон, где премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал Зеленскому, что сейчас наступает «решающий момент сопротивления Украины». Также Британия обучит украинских пилотов базовым навыкам эксплуатации современных западных самолетов, в том числе F-16. Но сами истребители передавать пока не планируется. Вместо них ВСУ получат сотни ракет большой дальности в дополнение к уже имеющимся Storm Shadow.

    При этом никто Зеленскому не сказал ничего предметного ни про вступление Украины в НАТО, ни про участие в создании «коалиции истребителей». Как пишет The Washington Post, страны альянса достигли консенсуса: Украина не получит приглашения на ближайшем саммите. Это же касается позиции США: Джо Байден якобы не планирует обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО до полного окончания конфликта.

    В целом же, как считают эксперты, в рамках своего турне Зеленский пытался решить сразу несколько задач. «Первая – объяснить европейцам в частном порядке, почему контрнаступление еще толком не началось. Второе – привязать результаты контрнаступления к судьбе Европы. Он хочет всех убедить в том, что если его военный план провалится, то это станет неудачей всего Запада, а не только Украины. Поэтому Европа, по мнению Зеленского, должна максимально вложиться в ВСУ», – считает политолог Владимир Корнилов.

    «При этом мы видим, что европейские, американские и даже украинские политики, эксперты и СМИ начали снижать драматизм и накал относительно грядущего контрнаступления. Так они заранее готовятся к потенциальной неудаче. Я уверен: если украинское контрнаступление провалится и наши войска перейдут в наступление, Запад сразу начнет кричать о необходимости перемирия и важности проведения переговоров», – спрогнозировал политолог.

    «Кроме того, судя по опросам, общественность в Германии и Италии склоняется к тому, чтобы разрешить украинский кризис дипломатическими инструментами. Но политики поставили задачу ослабить Россию любой ценой. Поэтому весьма вероятно, что ВСУ получат западные истребители. В целом страны НАТО могут поставить на Украину любые виду оружия, кроме ядерного. На это они не пойдут», – добавил эксперт.

    Схожего мнения придерживается и киевский политолог Владимир Скачко. По его словам, Зеленский ездил в Европу и Британию с тремя целями: добиться увеличения поставок обычных видов оружия, договориться о передаче ВСУ западных истребителей и главное –

    Зеленский хотел получить хоть какую-то конкретику относительно перспектив членства Украины в НАТО.

    «Этот вопрос становится особенно актуальным в преддверии саммита альянса в Вильнюсе. Офис Зеленского рассчитывает получить так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Но на Западе дают понять, что этот вопрос не будет всерьез обсуждаться», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «А вот создание «коалиции истребителей» – это вполне реальная и опасная история. Однако поставки все новых и новых видов техники на Западе привязывают к результатам контрнаступления. Не зря тот же Риши Сунак на встрече с Зеленским сказал, что сейчас в конфликте наступил решающий момент. Поэтому, я думаю, этот вопрос прояснится ближе к 11–12 июля, когда в Вильнюсе пройдет саммит НАТО», – заключил Скачко.
     
     
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