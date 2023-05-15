Европа ждет результатов от Зеленского к саммиту НАТО

Эксперты оценили результаты визита Зеленского в ключевые страны Европы

Владимир Зеленский продолжает стремительный вояж по странам Европы, где он встретился с лидерами Италии, Германии, Франции и Британии. В результате визитов ему удалось собрать обещания о новых поставках оружия, однако ключевые для него решения лидерами западных стран так и не приняты. Чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей»?

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию. В субботу в Риме на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он обсудил военную помощь и поддержку Италией вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также «очень важные решения по защите украинского неба».

Позднее в разговоре с папой римским, предложившим содействовать окончанию конфликта, Зеленский ответил: «Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир». Затем Зеленский отправился в ФРГ, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. Там он заявил, что пришло время закончить конфликт и сделать поражение России «необратимым».

По его словам, одна из целей визита в Европу – формирование «коалиции истребителей», которые Запад поставит Украине. Касательно контрнаступления он признал, что неудача может привести к снижению поддержки Украины со стороны Запада. Само контрнаступление начнется, когда Зеленский сделает «еще несколько визитов».

Шольц же объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро, в которую входят танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T. В Аахене Зеленскому вручили Международную премию имени Карла Великого. «Украина – часть Европы, защищающая западные ценности, незыблемые принципы сосуществования, мира и свободы. За это выступает Евросоюз», – говорится в сообщении руководства премии.

Затем Зеленский посетил Париж, где также рассказал о том, что нужно Киеву для эффективного контрнаступления. Президент Эммануэль Макрон пообещал, что Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов ВСУ «десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC». Также Франция усилит ПВО Украины.

Зеленский «выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию «коалиции истребителей». Также главы государств обсудили вопрос поддержки Францией евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил, что Украина ожидает «конкретные политические решения» по заявке Киева в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

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Далее был визит в Лондон, где премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал Зеленскому, что сейчас наступает «решающий момент сопротивления Украины». Также Британия обучит украинских пилотов базовым навыкам эксплуатации современных западных самолетов, в том числе F-16. Но сами истребители передавать пока не планируется. Вместо них ВСУ получат сотни ракет большой дальности в дополнение к уже имеющимся Storm Shadow

При этом никто Зеленскому не сказал ничего предметного ни про вступление Украины в НАТО, ни про участие в создании «коалиции истребителей». Как пишет The Washington Post, страны альянса достигли консенсуса: Украина не получит приглашения на ближайшем саммите. Это же касается позиции США: Джо Байден якобы не планирует обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО до полного окончания конфликта.

В целом же, как считают эксперты, в рамках своего турне Зеленский пытался решить сразу несколько задач. «Первая – объяснить европейцам в частном порядке, почему контрнаступление еще толком не началось. Второе – привязать результаты контрнаступления к судьбе Европы. Он хочет всех убедить в том, что если его военный план провалится, то это станет неудачей всего Запада, а не только Украины. Поэтому Европа, по мнению Зеленского, должна максимально вложиться в ВСУ», – считает политолог Владимир Корнилов.

«При этом мы видим, что европейские, американские и даже украинские политики, эксперты и СМИ начали снижать драматизм и накал относительно грядущего контрнаступления. Так они заранее готовятся к потенциальной неудаче. Я уверен: если украинское контрнаступление провалится и наши войска перейдут в наступление, Запад сразу начнет кричать о необходимости перемирия и важности проведения переговоров», – спрогнозировал политолог.

«Кроме того, судя по опросам, общественность в Германии и Италии склоняется к тому, чтобы разрешить украинский кризис дипломатическими инструментами. Но политики поставили задачу ослабить Россию любой ценой. Поэтому весьма вероятно, что ВСУ получат западные истребители. В целом страны НАТО могут поставить на Украину любые виду оружия, кроме ядерного. На это они не пойдут», – добавил эксперт.

Схожего мнения придерживается и киевский политолог Владимир Скачко. По его словам, Зеленский ездил в Европу и Британию с тремя целями: добиться увеличения поставок обычных видов оружия, договориться о передаче ВСУ западных истребителей и главное –

Зеленский хотел получить хоть какую-то конкретику относительно перспектив членства Украины в НАТО.

«Этот вопрос становится особенно актуальным в преддверии саммита альянса в Вильнюсе. Офис Зеленского рассчитывает получить так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Но на Западе дают понять, что этот вопрос не будет всерьез обсуждаться», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

«А вот создание «коалиции истребителей» – это вполне реальная и опасная история. Однако поставки все новых и новых видов техники на Западе привязывают к результатам контрнаступления. Не зря тот же Риши Сунак на встрече с Зеленским сказал, что сейчас в конфликте наступил решающий момент. Поэтому, я думаю, этот вопрос прояснится ближе к 11–12 июля, когда в Вильнюсе пройдет саммит НАТО», – заключил Скачко.