Как Украина маскирует свое контрнаступление

Военные эксперты объяснили, почему Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ

«Украина начала ползучее контрнаступление». Так военные эксперты описывают ситуацию на разных участках фронта, которая складывается в последние несколько дней. В чем заключаются особенности такого наступления, каковы его основные тактические характеристики и на какой эффект рассчитывает противник при реализации своего военного замысла?

В ночь с четверга на пятницу российский сегмент соцсетей захлестнула волна сообщений о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ, причем характер сообщений был таким, будто бы в движение пришел весь фронт по дуге от Харьковской области до Херсонской. Также сообщалось о якобы прорывах ВСУ на отдельных участках.

Позже Минобороны внесло ясность в ситуацию. Из сводки стало известно: заявления о «прорывах обороны» не соответствуют действительности. На Херсонском и Запорожском направлениях активные боевые действия по состоянию на вечер четверга не велись. Это же касается ситуации на Купянском направлении.

При этом «Военкоры Русской весны», комментируя обстановку, отмечали: ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких. Из-за этого на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой.

А к обеду пятницы Минобороны уточнило ситуацию по боям в районах Донбасса. Так, на Соледарском тактическом направлении противник провел наступательные действия на линии протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

Кроме того, «на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». В целом же «все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено».

На эту тему

Таким образом, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы вбить клин вглубь российской обороны.

Если серия таких атак приведет к какому-то значимому успеху, тогда ВСУ заявят о начале «контрнаступа». Если же нет – спикеры офиса Зеленского скажут, что ВС Украины контрнаступления не начинали. Тем самым противник решает две задачи: маскирует «ползучее контрнаступление» и снимает с себя медийные риски на случай военных поражений и неудач.

Более того, избранию этой тактики способствуют и другие факторы. Имея численное превосходство (в том числе благодаря бесконечным волнам мобилизации), ВС Украины могут себе позволить регулярные разведки боем, отправляя все новые и новые резервы в «Бахмутовскую мясорубку». Во-вторых, даже небольшие локальные успехи, если они есть, позволяют эффективнее мотивировать личный состав ВСУ для наступательных действий.

Другое дело, что поодаль от фронта тема контрнаступления ВСУ стала самостоятельным явлением, которое живет своей информационной жизнью и не всегда соприкасается с реальностью.

Судя по всему, именно с этим явлением и столкнулась российская аудитория в ночь с четверга на пятницу, с тревогой наблюдая за сводками в некоторых Telegram-каналах. «В целом мы можем сделать вывод, что широкого классического контрнаступления, которого ждут на Западе, не будет. ВСУ неспособны провести полноценную атаку на фронте в тысячу километров ввиду известных материально-технических ограничений», – сказал газете ВЗГЛЯД Сергей Хатылев, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ПВО Москвы.

«Противник не завоевал превосходство в воздухе и на море, также отсутствует преимущество по основным видам вооружения сухопутных войск. Ракетных установок и танков не хватает, оружие недопоставлено. Согласно российским военным стандартам, для проведения подобной операции ВСУ должны в три раза превосходить нас по всем направлениям и накопить критически значимое количество техники», – пояснил эксперт.

«Поэтому ВСУ используют другую тактику. Они ищут слабые участки в нашей обороне, бьют по флангам. И для этого к уже имеющимся формированиям подтягивают дополнительные силы и средства. Если прорыв удастся, тогда будет достигнут краткосрочный успех, о котором в дальнейшем можно будет торжественно доложить наверх и в СМИ. И таких операций может быть множество», – пояснил Хатылев.

Что касается других участков фронта, то в северо-западной части ЛНР обстановка остается стабильной. «Наши военные постепенно продвигаются вперед. Основное, чем занимаются подразделения на данном участке фронта, – мониторинг линии боевого соприкосновения. Если мы фиксируем противника, по нему тут же наносится удар», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Между тем у нас имеется информация, что за пределами участков активных столкновений противник осуществляет переброску техники и солдат в сторону Северска, Красного Лимана и Купянска. Местные жители передают, что видели там западные Leopard и Bradley», – отмечает эксперт.

«Теоретически в районах данных населенных пунктов ВСУ могут формировать оперативно-тактические группы, которые будут предпринимать попытки прорыва нашей обороны. «Прощупывание» позиций ВС РФ ведется регулярно на протяжении последних двух месяцев. Особенно активно это делается на Кременском и Лисичанском направлениях. Правда, из-за дождей они пока снизили активность», – резюмирует Мирошник.

«Минувшей ночью на Запорожском направлении противник не пытался перейти в полномасштабное наступление или даже провести разведку боем. Мы фиксировали артиллерийские дуэли, работу РСЗО, беспилотники. ВСУ обстреляли порядка восьми населенных пунктов. Мы в свою очередь достаточно результативно отвечали», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны.

Например, катера на Днепре, о которых разгонялась информация, сконцентрированы на Запорожском направлении довольно давно. Это бронекатера и самоходные понтонные переправы. Силы и техника противника продолжают стягиваться, их прячут преимущественно в овощехранилищах», – продолжил он.

«Вместе с тем стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам. Таким образом можно сделать вывод, что противник продолжает готовиться к контрнаступлению, но говорить о том, что оно уже началось, пока рано», – считает собеседник.

«Я бы также не стал отрицать риски попыток захвата Запорожской АЭС и в целом провокаций вокруг объекта. Неслучайно западные и украинские СМИ втягивают ЗАЭС в информационную повестку самыми различными способами. Накануне ВСУ заявили, что в случае наступления они якобы будут обходить станцию. Это выглядит смешно. После того как противник год ее обстреливал тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками, сейчас они вряд ли пройдут мимо», – подчеркнул Рогов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД