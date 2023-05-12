Как Украина маскирует свое контрнаступление

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12 мая, пятница  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

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Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 готовится к выполнению боевого задания Михаил Воскресенский/РИА Новости
Специальная авиационная группа «Шторм» для решения особых задач в зоне СВО может вскоре быть создана в России. Кто будет летать в элитном подразделении, какими машинами оно будет укомплектовано – и какие задачи особой важности будет призвано выполнять? Подробности...
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Пролетарский бунт поставил ядерную державу Пакистан на грань гражданской войны

Друг России, экс-премьер Хан освобожден из тюрьмы под давлением восставшего народа PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Восстание, поднятое в Пакистане сторонниками Имрана Хана, увенчалось успехом. Местная Фемида освободила экс-премьера, задержанного 9 мая. Правда, МВД грозится вновь отправить его за решетку. Накануне в крупнейших городах, включая столицу, вспыхнули полноценные бои – сторонники Хана громили воинские части и полицейские участки, захватывая оружие. Каковы шансы Хана на возвращение к власти и как это скажется на влиянии России в регионе? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...

Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Обсуждение: 4 комментария

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Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...
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«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

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    Как Украина маскирует свое контрнаступление

    Военные эксперты объяснили, почему Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ
    Медийная кампания вокруг контрнаступления ВСУ перешла в новую фазу
    		  
    12 мая 2023, 19:05
    Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
    Текст: Олег Исайченко

    «Украина начала ползучее контрнаступление». Так военные эксперты описывают ситуацию на разных участках фронта, которая складывается в последние несколько дней. В чем заключаются особенности такого наступления, каковы его основные тактические характеристики и на какой эффект рассчитывает противник при реализации своего военного замысла?

    В ночь с четверга на пятницу российский сегмент соцсетей захлестнула волна сообщений о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ, причем характер сообщений был таким, будто бы в движение пришел весь фронт по дуге от Харьковской области до Херсонской. Также сообщалось о якобы прорывах ВСУ на отдельных участках.

    Позже Минобороны внесло ясность в ситуацию. Из сводки стало известно: заявления о «прорывах обороны» не соответствуют действительности. На Херсонском и Запорожском направлениях активные боевые действия по состоянию на вечер четверга не велись. Это же касается ситуации на Купянском направлении.

    При этом «Военкоры Русской весны», комментируя обстановку, отмечали: ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких. Из-за этого на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой.

    А к обеду пятницы Минобороны уточнило ситуацию по боям в районах Донбасса. Так, на Соледарском тактическом направлении противник провел наступательные действия на линии протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

    Кроме того, «на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». В целом же «все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено».

    Таким образом, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы вбить клин вглубь российской обороны.

    Если серия таких атак приведет к какому-то значимому успеху, тогда ВСУ заявят о начале «контрнаступа». Если же нет – спикеры офиса Зеленского скажут, что ВС Украины контрнаступления не начинали. Тем самым противник решает две задачи: маскирует «ползучее контрнаступление» и снимает с себя медийные риски на случай военных поражений и неудач.   

    Более того, избранию этой тактики способствуют и другие факторы. Имея численное превосходство (в том числе благодаря бесконечным волнам мобилизации), ВС Украины могут себе позволить регулярные разведки боем, отправляя все новые и новые резервы в «Бахмутовскую мясорубку». Во-вторых, даже небольшие локальные успехи, если они есть, позволяют эффективнее мотивировать личный состав ВСУ для наступательных действий.

    Другое дело, что поодаль от фронта тема контрнаступления ВСУ стала самостоятельным явлением, которое живет своей информационной жизнью и не всегда соприкасается с реальностью.

    Судя по всему, именно с этим явлением и столкнулась российская аудитория в ночь с четверга на пятницу, с тревогой наблюдая за сводками в некоторых Telegram-каналах. «В целом мы можем сделать вывод, что широкого классического контрнаступления, которого ждут на Западе, не будет. ВСУ неспособны провести полноценную атаку на фронте в тысячу километров ввиду известных материально-технических ограничений», – сказал газете ВЗГЛЯД Сергей Хатылев, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ПВО Москвы.

    «Противник не завоевал превосходство в воздухе и на море, также отсутствует преимущество по основным видам вооружения сухопутных войск. Ракетных установок и танков не хватает, оружие недопоставлено. Согласно российским военным стандартам, для проведения подобной операции ВСУ должны в три раза превосходить нас по всем направлениям и накопить критически значимое количество техники», – пояснил эксперт.

    «Поэтому ВСУ используют другую тактику. Они ищут слабые участки в нашей обороне, бьют по флангам. И для этого к уже имеющимся формированиям подтягивают дополнительные силы и средства. Если прорыв удастся, тогда будет достигнут краткосрочный успех, о котором в дальнейшем можно будет торжественно доложить наверх и в СМИ. И таких операций может быть множество», – пояснил Хатылев.

    Что касается других участков фронта, то в северо-западной части ЛНР обстановка остается стабильной. «Наши военные постепенно продвигаются вперед. Основное, чем занимаются подразделения на данном участке фронта, – мониторинг линии боевого соприкосновения. Если мы фиксируем противника, по нему тут же наносится удар», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Между тем у нас имеется информация, что за пределами участков активных столкновений противник осуществляет переброску техники и солдат в сторону Северска, Красного Лимана и Купянска. Местные жители передают, что видели там западные Leopard и Bradley», – отмечает эксперт.

    «Теоретически в районах данных населенных пунктов ВСУ могут формировать оперативно-тактические группы, которые будут предпринимать попытки прорыва нашей обороны. «Прощупывание» позиций ВС РФ ведется регулярно на протяжении последних двух месяцев. Особенно активно это делается на Кременском и Лисичанском направлениях. Правда, из-за дождей они пока снизили активность», – резюмирует Мирошник.

    «Минувшей ночью на Запорожском направлении противник не пытался перейти в полномасштабное наступление или даже провести разведку боем. Мы фиксировали артиллерийские дуэли, работу РСЗО, беспилотники. ВСУ обстреляли порядка восьми населенных пунктов. Мы в свою очередь достаточно результативно отвечали», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны.

    Например, катера на Днепре, о которых разгонялась информация, сконцентрированы на Запорожском направлении довольно давно. Это бронекатера и самоходные понтонные переправы. Силы и техника противника продолжают стягиваться, их прячут преимущественно в овощехранилищах», – продолжил он.

    «Вместе с тем стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам. Таким образом можно сделать вывод, что противник продолжает готовиться к контрнаступлению, но говорить о том, что оно уже началось, пока рано», – считает собеседник.

    «Я бы также не стал отрицать риски попыток захвата Запорожской АЭС и в целом провокаций вокруг объекта. Неслучайно западные и украинские СМИ втягивают ЗАЭС в информационную повестку самыми различными способами. Накануне ВСУ заявили, что в случае наступления они якобы будут обходить станцию. Это выглядит смешно. После того как противник год ее обстреливал тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками, сейчас они вряд ли пройдут мимо», – подчеркнул Рогов.

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