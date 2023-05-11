Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ

Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ

Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.

Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.

В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.

В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.