Глава Новой Каховки призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре

Глава Новой Каховки Леонтьев: В городе все спокойно, к информации о технике ВСУ на Днепре нужно относиться скептически

Информацию о скоплении катеров и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически, в Новой Каховке все спокойно, сообщил глава города Владимир Леонтьев.

Администрация Новокаховского городского округа процитировала в своем Telegram-канале Леонтьева, который сообщил, что по состоянию на 22.00 в городе все абсолютно спокойно, все коммунальные службы на месте, электричество, вода, газ, интернет, все есть, никакой паники.

Он также призвал относиться крайне скептически к сообщениям о скоплении катеров и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области. Глава Новой Каховки подчеркнул, что сейчас в городском округе все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения, преодолеть такую водную преграду, как Днепр в этих условиях невозможно, это было бы безумием. Он выразил уверенность, что любая десантная операция со стороны ВСУ на этом направлении обречена на провал, передает ТАСС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной.

Ранее в Сети стала появляться информация о якобы массовом скоплении легких катеров ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также российские военкоры сообщали, что ВСУ якобы начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.