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Житель ДНР получил ранения при атаке украинского беспилотника
В Харцызске мужчина пострадал при ударе украинского БПЛА
В городе Харцызске Донецкой народной республики местный житель получил ранения в результате ночного удара украинского беспилотного летательного аппарата.
Ночью украинский беспилотник нанес удар по территории города Харцызска в Донецкой народной республике. В результате атаки ранения получил местный житель 1979 года рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
В ведомстве уточнили, что атака беспилотного летательного аппарата произошла в три часа ночи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее один человек погиб в результате атак дронов ВСУ в ДНР.
Также удар украинского беспилотника по автомобилю на территории Донецкой народной республики привел к гибели семьи из трех человек.
Кроме того, шесть мирных жителей ДНР пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов.