Житель ДНР получил ранения при атаке украинского беспилотника

В Харцызске мужчина пострадал при ударе украинского БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ночью украинский беспилотник нанес удар по территории города Харцызска в Донецкой народной республике. В результате атаки ранения получил местный житель 1979 года рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

В ведомстве уточнили, что атака беспилотного летательного аппарата произошла в три часа ночи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее один человек погиб в результате атак дронов ВСУ в ДНР.

Также удар украинского беспилотника по автомобилю на территории Донецкой народной республики привел к гибели семьи из трех человек.

Кроме того, шесть мирных жителей ДНР пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов.