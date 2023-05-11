Почему Жозеп Боррель поссорился с Йенсом Столтенбергом

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории.

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО. Членство Украины в НАТО не рассматривается ими сейчас и не рассматривалось до начала вооруженного конфликта на Украине.

Это прозвучало как жесткая отповедь от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля лично генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Повод известен: ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что «двери НАТО остаются открытыми для Украины» и что все члены альянса поддерживают вступление в него Киева, правда, говорить об этом можно будет только после прекращения боевых действий.

С последним пунктом теперь согласен даже президент Украины Владимир Зеленский. А вот Боррель как будто бы возмущен словами генсека и даже не боится выносить сор из избы в столь ответственный для Запада момент.

Тут есть, чему возмутиться. Прежде всего, Столтенберг лжет. Можно долго спекулировать на тему того, какое сейчас в альянсе соотношение сил за и против членства Украины, но как минимум одна страна заявляла, что даже слышать ничего об этом не хочет, а потому официальных консультаций по вопросам вступления-невступления не ведется. Эта страна – Венгрия. То есть формально прав возмущенный Боррель.

Столтенберг и сам по себе личность довольно возмутительная. В головном офисе альянса он представляет «ястребиное крыло», продвигая прежде всего позицию США и их польско-прибалтийских сателлитов. В том, что касается вступления Украины в НАТО в том числе.

Но причина его разлада с Боррелем не в этом и даже не во вранье. Боррель тоже врет, пусть и на другой манер, и является отнюдь не «голубем», хотя представляет дипломатический корпус.

Гоголевские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорились из-за ружья. Но в случае натовцев причина ссоры и не в оружии тоже. Боррель и Столтенберг полностью согласны друг с другом в том, что участники представляемых ими объединений должны отправить в ВСУ все боеприпасы, какими только располагают. «Потом компенсируем», – обещает Боррель.

Полемизируя со Столтенбергом, он защищает легенду, которая ему, как главе дипломатии ЕС, нужна, а генсеку НАТО чисто по должности – не особо.

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Это легенда о том, что Запад не пытался втянуть Украину в НАТО. Иными словами, не пытался создать для России провоцирующей экзистенциальной угрозы. Следовательно, Россия начала боевые действия без причин, а конфликт вокруг Украины не был спровоцирован членами НАТО, абсолютное большинство из которых также члены ЕС

Легенда лжива, поскольку Россия пыталась получить от Брюсселя юридические обязательства того, что вступление Украины им действительно не рассматривается, как утверждает Боррель, и рассматриваться не будет. Вместо этого члены альянса на специальном заседании единогласно проголосовали за то, чтобы в этом требовании России отказать и «оставить двери открытыми для Украины». Так что вранье Столтенберга тоже имеет под собой некоторые формальные основания.

Исходя из нынешних слов генсека, Москва все-таки права: Украину тянули в НАТО, ее вступление туда было только вопросом времени, Россию прямо провоцировали, продвигая структуру альянса к ее границам и создавая казус белли для вооруженного конфликта с ней – спор вокруг статуса Крыма.

«Ничего такого не было и нет», – как бы протестует Боррель, имея целью выставить Россию беспричинным агрессором. Ему теперь приходится на все лады повторять это, отвечая как скептикам внутри ЕС (вроде той же Венгрии), так и – что еще важнее! – снаружи.

Крайне неудобные для ЕС вопросы задают власти, например, таких влиятельных стран, как Бразилия и Китай. Там склонны считать, что НАТО Россию все-таки спровоцировало, а теперь занято поддержанием военного конфликта через поставки оружия одной из сторон.

Это, кстати говоря, азы миротворческой практики – исключить попадание оружия в зону конфликта. Если в конфликт не вовлечены великие державы, в ООН обычно так и поступают – вводят оружейное эмбарго, чтоб вынудить стороны перейти от выстрелов к диалогу.

Весь мир, кроме западного, поступает так и теперь: от Бразилиа до Пекина, от Претории до Белграда политики заявляют, что выступают за мирные переговоры, а потому не поставляют вооружений в зону украинского конфликта.

Боррель, требуя от членов ЕС отдать ВСУ последние патроны, проводит принципиально другую политику – такую же, как НАТО и США, какие бы разногласия и имиджевые соображения не омрачали их союз.

В трактовке Запада такая политика тоже направлена на мирное урегулирование. Казалось бы, бред, но бред, упакованный в другую легенду, полностью зависящую от легенды о том, что Украину не тащили в НАТО и не провоцировали Россию. Якобы в своей немотивированной агрессии Россия на Украине не остановится и пойдет дальше – уже на ЕС через Прибалтику, поэтому остановить ее можно только военным путем, здесь и сейчас руками украинцев.

Вот из-за этого хрупкого пропагандистского конструкта и поссорились Иваныч и Никифоровичем. Столтенбергу сей конструкт фиолетов: он возглавляет военную организацию и следует курсу на ее расширение, а с представителями Бразилии, Китая и других стран вне НАТО даже и не общается, не его забота. Боррелю же приходится выкручиваться, изображая из себя «птицу мира», несмотря на миллиардные ассигнования в войну.

Россию его пропагандистские конструкты напрямую уже не касаются: про себя, про него, про Украину и про НАТО мы понимаем всё, что нужно понимать. Если нам от Борреля и нужно что-либо, то только посмотреть, как будет он изворачиваться, когда ставка Запада на так называемое контрнаступление ВСУ провалится, а Киев потребует от Брюсселя новых вооружений, новых миллиардов и новых гарантий, включая гарантии вступления в НАТО.