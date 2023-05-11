Почему Жозеп Боррель поссорился с Йенсом Столтенбергом

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Запад пытается поссорить Россию с ОПЕК

Новый рекорд по экспорту нефти обнуляет санкции Егор Алеев/ТАСС
Россия в апреле показала новые рекордные объемы экспорта сырой нефти морским транспортом, посчитал Bloomberg. Запад намекает на то, что Москва обманывает ОПЕК+, и вместо сокращения, наоборот, наращивает добычу. При этом западное агентство не замечает, что такая статистика превращает их собственные санкции в фикцию. Подробности...
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Россия упростила жизнь миллиону грузин

Россия решила снять санкции с Грузии ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси среди проамериканских сил. Но официальные грузинские власти приветствовали это решение. Какой будет новая страница российско-грузинских отношений? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Зеленскому сделали намек о самоубийстве

Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...

В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли. Подробности...
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Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля. Подробности...
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Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Почему Жозеп Боррель поссорился с Йенсом Столтенбергом

    Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель
    		  
    11 мая 2023, 23:00
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории.

    Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО. Членство Украины в НАТО не рассматривается ими сейчас и не рассматривалось до начала вооруженного конфликта на Украине.

    Это прозвучало как жесткая отповедь от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля лично генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Повод известен: ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что «двери НАТО остаются открытыми для Украины» и что все члены альянса поддерживают вступление в него Киева, правда, говорить об этом можно будет только после прекращения боевых действий.

    С последним пунктом теперь согласен даже президент Украины Владимир Зеленский. А вот Боррель как будто бы возмущен словами генсека и даже не боится выносить сор из избы в столь ответственный для Запада момент.  

    Тут есть, чему возмутиться. Прежде всего, Столтенберг лжет. Можно долго спекулировать на тему того, какое сейчас в альянсе соотношение сил за и против членства Украины, но как минимум одна страна заявляла, что даже слышать ничего об этом не хочет, а потому официальных консультаций по вопросам вступления-невступления не ведется. Эта страна – Венгрия. То есть формально прав возмущенный Боррель.

    Столтенберг и сам по себе личность довольно возмутительная. В головном офисе альянса он представляет «ястребиное крыло», продвигая прежде всего позицию США и их польско-прибалтийских сателлитов. В том, что касается вступления Украины в НАТО в том числе.

    Но причина его разлада с Боррелем не в этом и даже не во вранье. Боррель тоже врет, пусть и на другой манер, и является отнюдь не «голубем», хотя представляет дипломатический корпус.

    Гоголевские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорились из-за ружья. Но в случае натовцев причина ссоры и не в оружии тоже. Боррель и Столтенберг полностью согласны друг с другом в том, что участники представляемых ими объединений должны отправить в ВСУ все боеприпасы, какими только располагают. «Потом компенсируем», – обещает Боррель.

    Полемизируя со Столтенбергом, он защищает легенду, которая ему, как главе дипломатии ЕС, нужна, а генсеку НАТО чисто по должности – не особо. 

    Это легенда о том, что Запад не пытался втянуть Украину в НАТО. Иными словами, не пытался создать для России провоцирующей экзистенциальной угрозы. Следовательно, Россия начала боевые действия без причин, а конфликт вокруг Украины не был спровоцирован членами НАТО, абсолютное большинство из которых также члены ЕС

    Легенда лжива, поскольку Россия пыталась получить от Брюсселя юридические обязательства того, что вступление Украины им действительно не рассматривается, как утверждает Боррель, и рассматриваться не будет. Вместо этого члены альянса на специальном заседании единогласно проголосовали за то, чтобы в этом требовании России отказать и «оставить двери открытыми для Украины». Так что вранье Столтенберга тоже имеет под собой некоторые формальные основания.

    Исходя из нынешних слов генсека, Москва все-таки права: Украину тянули в НАТО, ее вступление туда было только вопросом времени, Россию прямо провоцировали, продвигая структуру альянса к ее границам и создавая казус белли для вооруженного конфликта с ней – спор вокруг статуса Крыма.

    «Ничего такого не было и нет», – как бы протестует Боррель, имея целью выставить Россию беспричинным агрессором. Ему теперь приходится на все лады повторять это, отвечая как скептикам внутри ЕС (вроде той же Венгрии), так и – что еще важнее! – снаружи.

    Крайне неудобные для ЕС вопросы задают власти, например, таких влиятельных стран, как Бразилия и Китай. Там склонны считать, что НАТО Россию все-таки спровоцировало, а теперь занято поддержанием военного конфликта через поставки оружия одной из сторон.

    Это, кстати говоря, азы миротворческой практики – исключить попадание оружия в зону конфликта. Если в конфликт не вовлечены великие державы, в ООН обычно так и поступают – вводят оружейное эмбарго, чтоб вынудить стороны перейти от выстрелов к диалогу.

    Весь мир, кроме западного, поступает так и теперь: от Бразилиа до Пекина, от Претории до Белграда политики заявляют, что выступают за мирные переговоры, а потому не поставляют вооружений в зону украинского конфликта.

    Боррель, требуя от членов ЕС отдать ВСУ последние патроны, проводит принципиально другую политику – такую же, как НАТО и США, какие бы разногласия и имиджевые соображения не омрачали их союз.

    В трактовке Запада такая политика тоже направлена на мирное урегулирование. Казалось бы, бред, но бред, упакованный в другую легенду, полностью зависящую от легенды о том, что Украину не тащили в НАТО и не провоцировали Россию. Якобы в своей немотивированной агрессии Россия на Украине не остановится и пойдет дальше – уже на ЕС через Прибалтику, поэтому остановить ее можно только военным путем, здесь и сейчас руками украинцев.

    Вот из-за этого хрупкого пропагандистского конструкта и поссорились Иваныч и Никифоровичем. Столтенбергу сей конструкт фиолетов: он возглавляет военную организацию и следует курсу на ее расширение, а с представителями Бразилии, Китая и других стран вне НАТО даже и не общается, не его забота. Боррелю же приходится выкручиваться, изображая из себя «птицу мира», несмотря на миллиардные ассигнования в войну.

    Россию его пропагандистские конструкты напрямую уже не касаются: про себя, про него, про Украину и про НАТО мы понимаем всё, что нужно понимать. Если нам от Борреля и нужно что-либо, то только посмотреть, как будет он изворачиваться, когда ставка Запада на так называемое контрнаступление ВСУ провалится, а Киев потребует от Брюсселя новых вооружений, новых миллиардов и новых гарантий, включая гарантии вступления в НАТО.

     
     
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