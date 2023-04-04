Сразу два агента НАТО потеряли власть из-за НАТО

Президент Черногории Мило Джуканович и премьер-министр Финляндии Санна Марин одновременно проиграли выборы: он – разгромно, она – неожиданно. К сожалению, еще до этого они успели присоединить свои страны к НАТО, за что, в общем-то, и поплатились. Что помешало главному врагу Москвы на Балканах и юной финской русофобке сохранить власть?

В начале недели холодный душ пролился сразу на двух высокопоставленных европейских политиков. Сразу двух агентов глобализма вышибло из седла, причем – подчеркнем это – очень эффективных агентов, которым удалось значительно расширить влияние США на континенте.

Во-первых, пока еще президент Черногории Мило Джуканович проиграл второй тур президентских выборов с неожиданно разгромным счетом – 40 на 60. В самой маленькой славянской стране мира завершается эпоха, растянувшаяся почти на 35 лет.

Он начинал как сподвижник Милошевича и стал полновластным хозяином республики, чтобы со временем развернуть свой курс на 180 градусов – от просербского и антизападного югославизма перейти жесткому антироссийскому атлантизму. Ни много ни мало, это главный враг Москвы на Балканах.

Большинство черногорцев, которые еще помнят бомбардировки 1999 года, выступали против расширения НАТО на их страну, но Джуканович сломал это большинство через колено, превратив вступление в альянс в спецоперацию с зачисткой недовольных. У черногорского дона всегда было много врагов, но после этого их стало критично много: сперва его партия проиграла парламентские выборы, после чего республика погрязла в двухлетнем политическом кризисе, а теперь уйдет и с президентского поста, после чего кризис, скорее всего, завершится.

Конфликт Джукановича с собственным народом (и с самой авторитетной организацией в стране – Черногорской православной церковью Сербского патриархата) привел к объединению против него самых разных сил, в том числе и тех, которые терпеть друг друга не могут. Результат на табло.

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Президент наверняка рассчитывал, что его так или иначе вытащат западные покровители, для которых он столько сделал в ущерб собственной популярности. Ведь зачистка Балкан от российского влияния и полная инкорпорация региона в НАТО – это один из заявленных приоритетов как Вашингтона, так и ЕС. Но Запад спокойно дал своему клеврету проиграть, когда главным кандидатом от оппозиции стал экономист Яков Милатович, вся карьера которого связана с западными институциями

Так старый дон с репутацией черной, как местные горы, превратился для альянса в обременение – и проиграл. Однако совсем не факт, что его падение на этом завершится. Экс-президент Косова Хашим Тачи делал для США и НАТО куда как более нужные и страшные вещи, но вот уже два года сидит под арестом.

Суд над Джукановичем – это тоже вопрос не закона и права (30 лет в балканской власти эпохи больших перемен не могут оставить чистым даже кабинетного червя, не то что «хозяина земли черногорской»), а сугубо политического решения типа «можно». Большинство черногорцев по-прежнему против членства в НАТО и хронически недовольны властью. Если Западу понадобится козел отпущения, им станет вчерашний союзник Джуканович – он для этой роли идеально подходит.

Другие воскресные выборы лишили власти 37-летнего премьер-министра Финляндии Санну Марин и ее Социал-демократическую партию (СДП). Она выполнила примерно ту же операцию по расширению НАТО, что и Джуканович, но гораздо чище – без явного сопротивления народа.

За это, но не только за это, ее в Брюсселе очень любили, ценили и думали, что народ тоже ценит-любит. Социологи и политологи предсказывали социал-демократам победу, однако они заняли только третье место, уступив даже прежде «нерукопожатным» (до их перехода в ярую русофобию) националистам из партии «Истинные финны».

Сама Марин, несмотря на левую политическую ориентацию, на русофобском поприще тоже отметилась. Заявляла, например, что россияне каждый день должны ощущать на себе последствия санкций, хотя хорошим тоном в Западной Европе считалось подчеркивать, что санкции направлены не на русский народ, а на политическое руководство РФ.

Впрочем, возвращение финнов к припадочной русофобии стараниями Марин и Ко – отдельная тема. Для либеральных СМИ ЕС и даже США важнее то, что на выборах прокатили буквально-таки эталон – «студентку, комсомолку, красавицу» в ее западной версии.

Марин воплощение американской мечты из финского захолустья: бедная девушка из неблагополучной семьи, сидевшая на кассе магазина, получила высшее образование первой в роду и стала премьер-министром в 34 года. При этом подчеркивается ее пол, то, что ее семья была однополой («неблагополучной» она перестала быть, когда из дома ушел пьющий отец), и верность «премьерки» евроатлантическим ценностям.

До победы ей оставалось полметра: да, это всего третье место, но результат первых двух партий тоже крутится вокруг 20%: у социал-демократов – 19,9%, у «Истинных финнов» – 20,1%, у победителя – партии более чем с вековой историей «Национальная коалиция» – 20,8%. Лидер этой силы Петтери Орло теперь, скорее всего, станет новым премьером.

Кстати, из всех финских партий, претендовавших на хоть какой-то результат, только у победителей председатель – мужчина.

Другими словами, Марин не хватило совсем чуть-чуть. И есть как минимум два серьезных фактора, которые отъели у действительно популярного премьера голосов не чуть-чуть, а гораздо больше.

Первый – те экономические проблемы, которые испытывает Финляндия из-за разрыва сотрудничества с Россией. Эффект предсказуем: финны всегда болезненно ощущали на себе сокращение российского рынка – и в 1992-м, и в 1998-м, и в 2009-м, и в 2014-м. Иначе и быть не может: по населению вся Финляндия меньше, чем расположенный рядом с ней Санкт-Петербург.

Второй – то самое вступление в НАТО. Из главных финских партий социал-демократы считались наиболее пацифистской и критичной к Североатлантическому альянсу силой. Но именно она это вступление и реализовала, опираясь на мнение большинства. Часть традиционного электората СДП в это большинство не входила и отказала Марин в поддержке, хотя избиратели ряда других партий на этот раз, напротив, проголосовали за нее.

По балансу и она, и Джуканович стали для Брюсселя тем мавром, который, сделав дело, может уходить. Правда, в случае черногорского дона спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а путь финской «студентке-комсомолке» непременно выстелют цветами. Сама Марин, по некоторым данным, теперь планирует получить работу в Европейском центральном банке со сферой ответственности в вопросах военной логистики. Такими юнитами, как она, в НАТО не разбрасываются.

Когда новое финское правительство начнет строительство стены на границе с Россией (а оно обещает), выбивать под это деньги тоже будет Марин.

А финнам предстоит наслаждаться реальностью, в которой они жертвуют частью своего благополучия в пользу этой стены, санкций и других сомнительных удовольствий новой холодной войны. Эти убытки, как и российские ракеты, которые теперь наверняка будут «смотреть» на Хельсинки – упрямый факт, тогда как военная угроза нейтральной Финляндии со стороны России – миф от начала и до конца.

Выстроенное на мифе редко бывает прочным, если это не религия. Поэтому Финляндию, где население пока что поддерживает интеграцию в НАТО, допустимо считать его «слабым звеном», так же, как и Черногорию, где, напротив, не поддерживает.

Нравится – не нравится, но этот фарш назад не проворачивается: в ближайшие годы и Черногория, и Финляндия будут территорией альянса. Но при изменении баланса сил в мире и при честном подсчете убытков ситуация может измениться, как менялась уже не раз в разное время и в разных странах. Слабые звенья ломаются первыми. За этим иногда следует распад всей цепи.