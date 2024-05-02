Города трудовой доблести появились на 10-рублевых монетах

Памятник «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу» был выбран для изображения на монете, посвященной Томску. Монумент открыли в октябре 2014 года. Скульптура подчеркивает подвиг девушек и несовершеннолетних, работавших в годы войны на благо Советской армии (фото: cbr.ru)

Саратов на монете представлен фрагментом монумента «Героям фронта и тыла». Обелиск посвящен рабочим местного авиационного завода, которые во времена Великой Отечественной войны не только снабжали фронт техникой, но и сами участвовали в боях (фото: cbr.ru)

На монете, посвященной Самаре, изображена часть комплекса «Монумент Славы». Скульптура стала символом города и изображает рабочего, держащего в руках наклоненные плоскости, олицетворяющие крылья выпущенных в Куйбышеве военных самолетов (фото: cbr.ru)

На оборотной стороне монеты, посвященной Перми, расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла». По окружности имеются надписи с названиями города и всей серии, выпущенной ЦБ (фото: cbr.ru)

Каждая монета изготовлена тиражом один миллион штук. На их боковых сторонах нанесено прерывистое рифление с чередующимися участками. Все они являются законным средством наличного платежа на территории РФ (фото: cbr.ru)

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