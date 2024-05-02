По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Города трудовой доблести появились на 10-рублевых монетах
Банк России выпустил памятные монеты номиналом десять рублей. Новая серия носит название «Города трудовой доблести» и посвящена Перми, Самаре, Саратову и Томску (фото: cbr.ru)
Каждая монета изготовлена тиражом один миллион штук. На их боковых сторонах нанесено прерывистое рифление с чередующимися участками. Все они являются законным средством наличного платежа на территории РФ (фото: cbr.ru)
На оборотной стороне монеты, посвященной Перми, расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла». По окружности имеются надписи с названиями города и всей серии, выпущенной ЦБ (фото: cbr.ru)
На монете, посвященной Самаре, изображена часть комплекса «Монумент Славы». Скульптура стала символом города и изображает рабочего, держащего в руках наклоненные плоскости, олицетворяющие крылья выпущенных в Куйбышеве военных самолетов (фото: cbr.ru)
Саратов на монете представлен фрагментом монумента «Героям фронта и тыла». Обелиск посвящен рабочим местного авиационного завода, которые во времена Великой Отечественной войны не только снабжали фронт техникой, но и сами участвовали в боях (фото: cbr.ru)
Памятник «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу» был выбран для изображения на монете, посвященной Томску. Монумент открыли в октябре 2014 года. Скульптура подчеркивает подвиг девушек и несовершеннолетних, работавших в годы войны на благо Советской армии (фото: cbr.ru)