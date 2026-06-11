Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Медведев заявил о невозможности объяснить атаки ВСУ на объекты культуры
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев счел необъяснимыми целенаправленные удары украинских беспилотников по музейным комплексам и историческим памятникам.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал недавние инциденты в видео на платформе Max.
«Про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры. Поскольку их невозможно объяснить никакой логикой», – подчеркнул Медведев, добавив, что есть желание ответить симметрично по подобным объектам. «Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди», – сказал он,
Украинский беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы в Севастополе. Городской пожарно-спасательный гарнизон успешно ликвидировал сильное возгорание в историческом комплексе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данный инцидент прямой атакой киевского режима на историю.