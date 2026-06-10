Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Кремль назвал атаку ВСУ на музей в Севастополе ударом по истории
Песков: Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить
Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя».
Песков прокомментировал ночной удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя». Он подчеркнул, что, по его мнению, киевский режим перешел к атакам на историю, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории», – заявил Песков журналистам. Он связал случившееся с более широкой борьбой за российские регионы.
Песков отметил, что такие удары, по его словам, лишь подчеркивают правоту России в этой борьбе.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожар в музее оказался крайне сложным, ему присвоен четвертый ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, однако директор музея Михаил Смородкин сообщил о серьезных повреждениях учреждения.
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежном наказании ответственных за ночной удар по мирному зданию панорамы в Севастополе.
Депутат Законодательного собрания Севастополя Василий Пархоменко назвал удар ВСУ по зданию музея-панорамы беспрецедентным случаем и одним из самых ужасных преступлений Украины.