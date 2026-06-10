МИД : Виновные в ударе по музею Севастополя понесут наказание

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что виновные в атаке на панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» будут привлечены к ответственности, передает РИА «Новости».

По ее словам, это нападение является варварским актом против гражданской инфраструктуры.

«За это за все они будут нести и ответственность», – подчеркнула Захарова в ходе еженедельного брифинга. Она также напомнила слова губернатора Севастополя, который назвал нападавших варварами и нелюдями.

Украинские войска нанесли удар по музею минувшей ночью. В результате атаки возник пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

В пресс-службе музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Обороны Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.