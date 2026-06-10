После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
МИД : Виновные в ударе по музею Севастополя понесут наказание
Ответственные за ночной удар по зданию панорамы в Севастополе обязательно понесут наказание за свои преступления против мирного объекта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что виновные в атаке на панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» будут привлечены к ответственности, передает РИА «Новости».
По ее словам, это нападение является варварским актом против гражданской инфраструктуры.
«За это за все они будут нести и ответственность», – подчеркнула Захарова в ходе еженедельного брифинга. Она также напомнила слова губернатора Севастополя, который назвал нападавших варварами и нелюдями.
Украинские войска нанесли удар по музею минувшей ночью. В результате атаки возник пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».
Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.
В пресс-службе музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Обороны Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.