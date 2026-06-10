После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.
Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.
«Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.
В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.
Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».
Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.