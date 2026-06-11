Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Россия подняла пошлины на ввоз пальмового масла
Россия повысила до 35% пошлины на пальмовое масло из недружественных стран
Правительство утвердило увеличение тарифов на импорт пальмового масла из ряда государств до 35%, сделав исключение лишь для двух европейских стран.
Министерство сельского хозяйства России сообщило об изменении правил ввоза продукции, передает ТАСС. Теперь тариф для недружественных государств увеличен в несколько раз, однако новые ограничительные меры не коснутся Венгрии и Словакии.
«Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств, за исключением Венгрии и Словакии. Ранее размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Евросоюз ввел дополнительные тарифы на российскую сельхозпродукцию.
В конце 2024 года российское правительство расширило список облагаемых пошлинами продовольственных товаров из недружественных государств.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ставку в размере 35% на ввоз западных кондитерских изделий.