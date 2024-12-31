Кабмин с января решил расширить охват стран пошлинами на парфюмерию

Минэкономразвития расширило охват стран пошлинами на парфюмерию с января 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Российское правительство приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран с 1 января 2025 года. Эти изменения касаются парфюмерно-косметической продукции, а также отдельных видов продовольственных товаров, передает ТАСС.

Кроме того, расширится список стран, на которые будут распространяться данные пошлины. В тексте постановления говорится, что это решение направлено на защиту интересов отечественных производителей и укрепление национальной экономики.

Первоначально пошлины были введены на продукцию из стран, которые правительство России признало недружественными. Теперь же, начиная с 2025 года, они коснутся еще большего числа государств, что позволит усилить экономические меры против этих стран.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил за увеличение пошлин на вино из недружественных стран с 25% до 30-50%.

Кроме того, кондитерские изделия и свинцовые аккумуляторы внесены в список товаров из недружественных стран, на которые будут действовать повышенные таможенные ставки при ввозе. Также Россия повысила таможенные пошлины на пиво из недружественных стран.