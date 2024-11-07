Патрушев поддержал повышение пошлин на вина из недружественных стран

Вице-премьер Патрушев предложил увеличить пошлины на вино до 50% для поддержки виноградарства

Tекст: Дмитрий Зубарев

На пленарной сессии Российского винодельческого форума вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил с предложением увеличить пошлину на вино из недружественных стран. По его мнению, пошлину следует поднять с текущих 25% до диапазона от 30% до 50%, однако она не должна быть запретительной, сообщает ТАСС. Патрушев подчеркнул, что увеличение пошлины создаст источник дохода, который будет направлен на развитие российского виноградарства.

Патрушев отметил, что в 2023 году российский рынок и виноделы испытывают давление из-за возросшего импорта. Однако благодаря мерам, предпринятым на уровне правительства, включая налоговое и таможенное регулирование, удалось стабилизировать ситуацию. В результате объем импорта вина достиг одного из самых низких уровней за последние три-пять лет.

По словам Патрушева, в 2023 году в России уже произведено 47 млн декалитров винодельческой продукции, что превышает показатели прошлого года. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 70 млн декалитров. Вице-премьер считает, что такие результаты свидетельствуют о планомерном укреплении позиций отечественных производителей на внутреннем рынке, а спрос на российское вино продолжает расти.

Несмотря на трудности, вызванные весенними заморозками и недостатком влаги, которые отрицательно сказались на урожае винограда, Патрушев выразил уверенность в том, что в этом году будет собрано около 800 тыс. тонн винограда. Он охарактеризовал текущий год как сложный для виноградарства и сельского хозяйства в целом, но подчеркнул, что российские производители успешно справляются с этими вызовами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил продление мер поддержки виноделов с условием вложения предприятий в развитие и модернизацию производства. В Госдуме призвали развивать винный туризм в России.