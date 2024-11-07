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    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» по делу Скрипалей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 13:02 • Новости дня

    Патрушев поддержал повышение пошлин на вина из недружественных стран

    Вице-премьер Патрушев предложил увеличить пошлины на вино до 50% для поддержки виноградарства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев на Российском винодельческом форуме выступил за увеличение пошлин на вино из недружественных стран с текущих 25% до 30–50%, подчеркнув, что это поможет развитию отечественного виноградарства.

    На пленарной сессии Российского винодельческого форума вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил с предложением увеличить пошлину на вино из недружественных стран. По его мнению, пошлину следует поднять с текущих 25% до диапазона от 30% до 50%, однако она не должна быть запретительной, сообщает ТАСС. Патрушев подчеркнул, что увеличение пошлины создаст источник дохода, который будет направлен на развитие российского виноградарства.

    Патрушев отметил, что в 2023 году российский рынок и виноделы испытывают давление из-за возросшего импорта. Однако благодаря мерам, предпринятым на уровне правительства, включая налоговое и таможенное регулирование, удалось стабилизировать ситуацию. В результате объем импорта вина достиг одного из самых низких уровней за последние три-пять лет.

    По словам Патрушева, в 2023 году в России уже произведено 47 млн декалитров винодельческой продукции, что превышает показатели прошлого года. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 70 млн декалитров. Вице-премьер считает, что такие результаты свидетельствуют о планомерном укреплении позиций отечественных производителей на внутреннем рынке, а спрос на российское вино продолжает расти.

    Несмотря на трудности, вызванные весенними заморозками и недостатком влаги, которые отрицательно сказались на урожае винограда, Патрушев выразил уверенность в том, что в этом году будет собрано около 800 тыс. тонн винограда. Он охарактеризовал текущий год как сложный для виноградарства и сельского хозяйства в целом, но подчеркнул, что российские производители успешно справляются с этими вызовами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил продление мер поддержки виноделов с условием вложения предприятий в развитие и модернизацию производства. В Госдуме призвали развивать винный туризм в России.

    6 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок

    Валерий Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Совета при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в свете открытия выставки «Традиционные женские образы в России» подчеркнул, что традиция укутывания женщин в темные одежды чужда российской культуре и указал на разнообразие и яркость национального женского костюма.

    В своем Telegram-канале он заявил, что в последнее время стало популярным мнение о необходимости укутывать женщин-мусульманок в темные одежды с ног до головы, однако подчеркнул, что это не является российской традицией.

    «Говорят, эта новая традиция - закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция», – заметил он.

    Фадеев отметил, что на выставке представлены яркие и красивые традиционные костюмы из различных регионов России, таких как Поволжье, Кавказ и Сибирь.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказалась о значимости выставки, подчеркнув, что «это не просто предметы одежды, а произведения искусства и живая история».

    «Каждый из них – живая история, символ большого этнокультурного многообразия. Надо знать свою историю, культуру, национальные традиции, и это лучшая прививка от всех деструктивных влияний», – заметила она.

    Напомним, масштабная этнографическая выставка, приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Совете Федерации. Здесь представлены традиционные женские костюмы из разных уголков страны.

    Инфографика

    Ранее министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде. Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.

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    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    6 ноября 2024, 21:55 • Новости дня
    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности

    Политолог Рар: Германия и Евросоюз шокированы победой Трампа

    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Евгений Поздняков

    Занимая пост главы Белого дома, Дональд Трамп сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе. В Германии он видит экономического конкурента, поэтому новый американский лидер будет пытаться налаживать связи с другими странами ЕС. Из-за этого власти ФРГ пребывают в шоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

    «Немецкие правящие элиты в панике и тревоге: надежды на победу Камалы Харрис не оправдались даже несмотря на колоссальную поддержку, которую ей оказывали европейцы вплоть до вмешательства в американские выборы. В Германии недоумевают: как жители США посмели выбрать президента, являющегося «врагом либеральной демократии», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Немцы не понимают, что граждане Штатов голосовали за политика, которого считают более компетентным в экономических вопросах. Их пугает возможность того, что Дональд Трамп может прекратить помощь Украине и остановить конфликт путем раздела страны. Европейцы боятся подобного развития событий, поэтому они готовы и дальше поставлять ВСУ вооружения», – отмечает он.

    «Они надеются, что Киев не проиграет, однако без США это практически невозможно. Кроме того, у немцев имеется страх того, что победа Трампа может негативно сказаться на торговле со Штатами, ведь при нем налоги на ввоз немецкой продукции могут увеличиться до 20%. К тому же новый глава Белого дома способен и распустить НАТО», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому Кильский институт мировой экономики заговорил о самом опасном моменте в истории ФРГ. У Германии давно отсутствует рост финансовых показателей, а столкновение с новыми вызовами в этой сфере может привести к ослаблению Берлина. Поэтому лидеры страны пребывают в растерянности», – считает эксперт.

    «Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он попытается развивать сотрудничество с правыми политиками ЕС, например, с Виктором Орбаном или «Альтернативой для Германии». Кроме того, новый президент США не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина», – полагает он.

    «ФРГ для Трампа, повторю, в первую очередь нежелательный конкурент в глобальной экономике. Он с удовольствием подчинит себе энергетический рынок Европы, вынуждая федерацию закупать в больших объемах сжиженный газ и нефть у Штатов. При этом с Россией он воевать не намерен. США готовятся к длительному конфликту с Китаем и Ираном, а дополнительный фронт в виде Москвы им не нужен», – заключил Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС договориться о совместных шагах после победы Трампа. В соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) глава государства сообщил, что совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он будет работать над тем, чтобы сделать Европу более единой, сильной и суверенной. По его мнению, союзу необходимо забыть о принципе «каждый сам за себя».

    При этом возвращение Дональда Трампа в Белый дом настораживает правящие круги объединения. Как пишет Financial Times, политики ЕС шокированы масштабами победы кандидата от Республиканской партии. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», – сказал изданию неназванный чиновник Евросоюза.

    Однако, по словам Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, объединение продолжит поддержку ВСУ даже после победы Трампа, пишет РИА «Новости». «Не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году», – добавил он. Дипломат уточнил, что члены союза сохраняют единство по вопросу оказания помощи офису Зеленского.

    Напомним, голосование за президента США состоялось 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как представитель демократов Камала Харрис достигла показателя в 224.

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    6 ноября 2024, 18:50 • Новости дня
    Киргизские мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки

    «Регнум»: Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве из-за проституки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве мигранты из Средней Азии устроили массовую драку с поножовщиной после конфликта с клиентом девушек легкого поведения из Киргизии, сообщил источник.

    Драка началась после того, как недовольный клиент начал кричать и требовать деньги обратно. Он позвонил своим друзьям, которые поднялись в квартиру и стали угрожать девушкам, сообщил собеседник «Регнума».

    Обеспокоенные девушки обратились за помощью к своим знакомым. Вскоре после этого под окнами жилого дома началась массовая драка, в которой участвовали мигранты из Средней Азии.

    Прибывшие на место происшествия оперативники задержали восьмерых мужчин и двух женщин. На девушек были составлены протоколы за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России. Шестеро граждан Киргизии, находившихся в стране незаконно, также получили протоколы за мелкое хулиганство.

    В августе на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию. В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

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    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    МВД предупредило о возрождении перед Новым годом схемы «Мамонт» у мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мошенническая схема «Мамонт» вновь набирает популярность среди злоумышленников, она связана с использованием фейковых приложений для кражи данных банковских карт, предупредили в МВД.

    Впервые она стала массово применяться летом 2019 года. Суть классической схемы заключается в том, что мошенники похищают деньги и данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В новом варианте схемы мошенники предлагают установить мобильное приложение якобы для безопасной сделки. По данным ведомства, приложение содержит шпионскую программу, способную перехватывать данные банковской карты и SMS-коды, что позволяет преступникам красть деньги со счетов.

    Это оживление схемы связано с началом новогоднего шопинга, когда граждане чаще совершают покупки онлайн. МВД настоятельно рекомендует пользователям быть бдительными и не устанавливать подозрительные приложения, особенно в период активных распродаж.

    Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупреждал, что в следующем году у кибермошенников в тренде будет использование дипфейков и манипуляции доверием. Также он указывал, что в 2023 году утечки персональных данных россиян достигли своего пика, основной причиной стали интернет-магазины и медицинские учреждения.

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    7 ноября 2024, 00:40 • Новости дня
    Правящая коалиция распалась в Германии

    Шольц объявил о распаде правящей коалиции в Германии и возможных досрочных выборах

    Правящая коалиция распалась в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Он обвинил министра финансов Кристиана Линднера в «мелкобуржуазной партийной тактике».

    Шольц заявил о распаде коалиции со Свободной демократической партией Линднера и сообщил, что больше не видит основы для сотрудничества. «Линднер слишком часто обманывал мое доверие», – приводит его слова ТАСС.

    Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, голосование пройдет 15 января. «Это позволит членам Бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», – заявил он. Выборы могут состояться не позднее конца марта, передает РИА «Новости».

    Говоря о международной ситуации, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, Шольц назвал безответственным отказ от «решения или компромиссного предложения». Он заявил, что не собирается «этого терпеть».

    Шольц обвинил Линднера в том, что во время совместного правления тот заглушал компромиссы публичными спорами, ненадлежащим образом блокировал законы и «слишком часто придерживался мелкобуржуазной партийной тактики».

    Шольц намерен провести переговоры с кандидатом на пост канцлера от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем. Шольц собирается предложить Мерцу сотрудничество в поиске решения по укреплению экономики и обороны, так как экономика, по словам канцлера, не может ждать, пока пройдут новые выборы.

    О распаде коалиции также сообщил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых»: «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства »Светофора». Хабек добавил, что теперь путь для упорядоченного проведения новых выборов будет быстро открыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера. Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (29)
    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


    Коментарии (29)
    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

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    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

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    6 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Financial Times: Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели выбрали Дональда Трампа президентом без оговорок, что стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс.

    Люс заявил, что американские граждане, голосуя за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, знали на что идут и выбрали его без всяких «но» и «если».

    Обозреватель отметил, что Трамп стал новым законным президентом Соединенных Штатов, несмотря на многочисленные расследования против него, передает ТАСС.

    По словам журналиста, республиканец привлек внимание многих американцев своей политикой, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание глобализации. В то же время он отметил, что главным недостатком Камалы Харрис, кандидата от демократов, стало отсутствие убедительного экономического курса. Люс указал, что Харрис часто избегала обсуждений экономики, поскольку выглядела в этом вопросе посредственно.

    Автор статьи добавил, что в этот раз оппонентам Трампа будет сложнее обвинять иностранных игроков во вмешательстве. Люс подчеркнул, что именно американцы привели Трампа на пост президента без видимой помощи извне.

    Журналист также отметил, что если республиканцы возьмут под контроль Капитолийский холм, исполнительная власть Трампа будет практически неограниченной. Это, по мнению Люса, даст Трампу мандат на значительные изменения в стране, что станет экзистенциальной угрозой для демократов и может изменить отношения США с союзниками.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    32 комментария

    Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны,

    В свою очередь команда Трампа заявила, что не ожидала получить 277 голосов выборщиков.

    Эксперты объяснили победу Дональда Трампа на выборах президента США.

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