Путин предложил поддержать российское виноделие

Президент России Владимир Путин одобрил продление мер поддержки виноделов, но при том, что предприятия будут вкладывать средства в развитие и модернизацию производства.

«Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024–2026 годы повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», – сказал глава государства, передает ТАСС.

По его словам, важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими налоговый вычет. Производители вин должны брать на себя обязательства, направляя дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, рассказал президент. Отмечается, что сюда включена закладка новых виноградников и развитие своей материально-технической базы.

«То есть средства, которые, по сути дела, будут получены от государства, должны быть направлены на развитие отрасли», – пояснил Путин.

Ранее Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма.