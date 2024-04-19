Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Россия резко повысила таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
Правительство России увеличило пошлины на импорт пива из недружественных стран в 2,5 раза – с 0,04 евро до 0,1 евро за литр, сообщает Минпромторг.
В сообщении ведомства отмечается, что повышение пошлин не является запретительной мерой, это позволит выровнять конкурентные условия для отечественных производителей, передает ТАСС.
Кроме того, продляется действие таможенной пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран. Действие пошлины распространено в отношении ряда новых позиций такой продукции.
Так, под ограничения попадут в том числе зубные пасты из Испании и Японии, польские лаки для волос и средства для бритья из Германии.
Ранее президент Владимир Путин высказался против резкого повышения ввозных пошлин на рыбу.