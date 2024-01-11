Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.4 комментария
Путин не одобрил идею резко повысить ввозную пошлину на рыбу
Президент Владимир Путин высказался против резкого повышения ввозных пошлин на рыбу, поскольку это может спровоцировать рост цен на внутреннем рынке.
«Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить», – сказал глава государства на встрече с предпринимателями в Хабаровске, передает ТАСС.
Ранее правительство обнулило пошлины на ввоз яиц в Россию на период с 1 января по 30 июня.