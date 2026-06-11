Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры

Власти Украины вскрыли храм УПЦ в Киево-Печерской лавре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские чиновники начали ломать замки в помещениях канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом ТАСС рассказал юрист Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ. По его словам, действия сотрудников государственного заповедника носят незаконный характер и происходят без соответствующего постановления суда.

«Снова тревожные вести из Киево-Печерской лавры. Прямо сейчас работники заповедника срезают замки и проникают в храм Рождества Пресвятой Богородицы», – заявил правозащитник. Он уточнил, что захватываемый объект принадлежит местной духовной академии.

Юрист добавил, что судебные разбирательства вокруг монастыря еще не завершились. Несмотря на это, руководство заповедника продолжает совершать неправомерные действия в отношении святыни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года сотрудники заповедника ограничили доступ монахов к храмам Нижней лавры. Ранее силовики с помощью болгарки проникли в Ближние пещеры монастыря.

А в январе руководство другого национального заповедника без решения суда выселило на улицу сестер женского монастыря под Черниговом.