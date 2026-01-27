Монахинь УПЦ выселили из монастыря под Черниговом без суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, руководство национального заповедника «Гетманская столица» выселило сестер Батуринского Крупицкого Свято-Николаевского женского монастыря Украинской православной церкви на улицу, передает РИА «Новости».

Чекман добавил, что выселение прошло с участием полиции и без решения суда, что, по его мнению, является противоправным.

Он сообщил, что у монахинь нет иного жилья, кроме помещений монастыря, где они официально зарегистрированы. Он также уточнил, что между монастырем и заповедником существовал договор пользования помещениями до 27 января, но в условиях военного положения арендатор имеет право на автоматическое продление договора.

Адвокат отметил, что отсутствуют судебные решения о прекращении права пользования или выселении, а действия сотрудников заповедника он расценил как превышение служебных полномочий. Сейчас готовятся заявления в правоохранительные органы и иски в суд с целью защиты прав монахинь.

