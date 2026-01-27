Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Монахинь УПЦ выселили из монастыря под Черниговом без суда
Руководство национального заповедника «Гетманская столица» выселяет на улицу монахинь женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черниговской области, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
По его словам, руководство национального заповедника «Гетманская столица» выселило сестер Батуринского Крупицкого Свято-Николаевского женского монастыря Украинской православной церкви на улицу, передает РИА «Новости».
Чекман добавил, что выселение прошло с участием полиции и без решения суда, что, по его мнению, является противоправным.
Он сообщил, что у монахинь нет иного жилья, кроме помещений монастыря, где они официально зарегистрированы. Он также уточнил, что между монастырем и заповедником существовал договор пользования помещениями до 27 января, но в условиях военного положения арендатор имеет право на автоматическое продление договора.
Адвокат отметил, что отсутствуют судебные решения о прекращении права пользования или выселении, а действия сотрудников заповедника он расценил как превышение служебных полномочий. Сейчас готовятся заявления в правоохранительные органы и иски в суд с целью защиты прав монахинь.
