Монахам запретили следить за «инвентаризацией мощей» в Киево-Печерской лавре

Комиссия не допустила монахов к «инвентаризации мощей» в Киево-Печерской лавре

Tекст: Вера Басилая

Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви Гедеон (Харон) сообщил, что комиссия, назначенная украинскими властями, не допускает монахов и прихожан к наблюдению за «инвентаризацией мощей» в пещерах Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

Епископ Гедеон отметил, что раньше прихожане могли пробиваться для доступа, но в настоящее время доступ полностью закрыт.

Также епископ сообщил, что, по его данным, никто из членов комиссии не выносит ничего из пещер, но они продолжают «работать» в закрытом режиме.

Ранее в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры при участии полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь. Эти действия вызвали сопротивление со стороны монастырской братии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил опасения, что проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры и ревизия мощей святых могут привести к их продаже на черном рынке.