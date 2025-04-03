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Монахам запретили следить за «инвентаризацией мощей» в Киево-Печерской лавре
Комиссия не допустила монахов к «инвентаризации мощей» в Киево-Печерской лавре
Комиссия украинских властей не допустила монахов и прихожан к «инвентаризации мощей» в пещерах Киево-Печерской лавры, заявил заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон).
Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви Гедеон (Харон) сообщил, что комиссия, назначенная украинскими властями, не допускает монахов и прихожан к наблюдению за «инвентаризацией мощей» в пещерах Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».
Епископ Гедеон отметил, что раньше прихожане могли пробиваться для доступа, но в настоящее время доступ полностью закрыт.
Также епископ сообщил, что, по его данным, никто из членов комиссии не выносит ничего из пещер, но они продолжают «работать» в закрытом режиме.
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