Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
Экс-депутат спрогнозировал продажу мощей из Киево-Печерской лавры
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил опасения, что проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры и ревизия мощей святых могут привести к их продаже на черном рынке, назвав это действиями святотатством.
Олейник выразил опасение, что ревизия мощей в Киево-Печерской лавре может закончиться их исчезновением и продажей на черном рынке, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие действия представляют собой святотатство, ранее не встречавшееся на Украине.
Олейник отметил, что правоохранительные органы не будут защищать православных, а обеспечат доступ в пещеры монастыря для потенциальных мародеров. Он добавил: «Государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, но для нанесения глубоких ран православным верующим начнут тревожить мощи».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь; официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия; ранее сообщалось, что крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве.