Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве

Золотой крест завалился на куполе церкви Киево-Печерской лавры в Киеве

Tекст: Мария Иванова

Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что спасатели использовали автоколенчатый подъемник для демонтажа конструкции с купола храма, передает РИА «Новости».

Завалившийся крест был снят, что позволило предотвратить возможные повреждения храма или травмы для посетителей.

Сообщение о происшествии распространило агентство «РБК-Украина», подчеркнув, что оперативные действия спасателей помогли устранить потенциальную угрозу для исторического памятника.

Церковь Всех Святых построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах и посвящена празднику Всех Святых, который традиционно отмечается в первое воскресенье после праздника Троицы.

Накануне стало известно, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу.

В феврале сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви.

Ранее провокатор в Киево-Печерской лавре попытался сорвать богослужение митрополита Онуфрия.