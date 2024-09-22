Провокатор пытался сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Киево-Печерской лавре произошла попытка срыва богослужения, проводимого митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, передает ТАСС. Инцидент произошел в храме преподобного Агапита Печерского, где Онуфрий совершал воскресную литургию.

Провокатор пытался проникнуть в храм, чтобы сорвать богослужение. Однако его действия были пресечены правоохранительными органами, которые оперативно задержали нарушителя. Детали инцидента и личность задержанного пока не разглашаются, но инцидент вызвал широкий резонанс в церковных кругах и социальных сетях.

Митрополит Онуфрий и другие священнослужители УПЦ продолжили богослужение после инцидента. Несмотря на попытку срыва, церковные мероприятия проходили в обычном режиме, а верующие смогли присутствовать на службе без дальнейших происшествий.

Ранее адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, направили запрос об отводе судей по делу об аренде помещений из-за их связи с Православной церковью Украины (ПЦУ). Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Более того, в декабре прошлого года сотрудник полиции изъял пакет с едой у монаха в Киево-Печерской лавре, как сообщали украинские СМИ.