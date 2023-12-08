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    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    32 комментария
    8 декабря 2023, 19:38

    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре

    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киево-Печерской лавре сотрудник полиции силой отобрал пакет с едой у монаха, сообщают украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна», в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ) появилось видео, на котором запечатлена попытка полицейских воспрепятствовать передаче еды священнослужителю. Когда пакет все-таки удалось передать монаху, страж порядка применил к священнику силу и отобрал у него еду.

    В УПЦ добавили, что это уже не первый раз, когда сотрудники полиции препятствуют передаче еды людям, находящимся в корпусе №58, – впервые подобный инцидент произошел 12 августа. Там напомнили, что в корпусе заблокированы семь монахов, отказавшихся покинуть здание после решения суда об их выселении.

    В августе суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. В ноябре суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры.

    8 декабря 2023, 11:49
    Умер примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

    Умер примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский

    Умер примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер театра и кино Василий Кухарский, известный ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», умер в возрасте 42 лет от травм, полученных в результате ранения, сообщил Киевский академический драматический Театр на Подоле.

    Кухарский вступил в ряды вооруженных сил Украины в прошлом году. В сентябре 2023 года был тяжело ранен. Близкие Кухарского собирали средства на его реабилитацию, однако лечение не помогло, сообщает «Российская газета».

    Василий Кухарский родился и вырос в Житомире, высшее образование получал в Киеве. Сниматься в кино начал в Москве. В фильмографии артиста 38 ролей, включая картины «Отторжение» и «Спасти Веру», вышедшие в 2021 году.

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    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

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    8 декабря 2023, 10:29
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему нынешняя политика Соединенных Штатов на украинском направлении стала новым явлением в американском политическом дискурсе.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты». «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими» – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», – отметил зампред Совбеза России.

    Вопрос, по его словам, заключается в другом. Медведев перечислил три фактора:

    – Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.

    – Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

    – Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

    Это, как отметил Медведев, стало новым явлением в американском политическом дискурсе, которое создано АО «Джо, Хантер и партнеры». Импичмент, по мнению Медведева, вряд ли состоится, но «перспектива маячит», а вот поражение Байдена на выборах он считает весьма вероятным. Отсюда и проистекают «хамский шантаж», «непрерывная истерика», а также «дикие намеки» в адрес России, подчеркнул зампред Совета безопасности.

    Администрация США и «их запуганный выкормыш» получат деньги – если не сейчас, то в новом году, прогнозирует Медведев. Эти средства, по его словам, будут направлены на продолжение «бизнеса на войне».

    «И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев пошутил над псевдосолидарностью сытых США, Германии и Франции с Украиной.

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    8 декабря 2023, 01:50
    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

    Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Пентагоне уверены, что у вооруженных сил Украины «есть то, что им нужно для успеха на поле боя», заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

    Сингх не стала отвечать на вопрос о том, считает ли ситуацию на Украине тупиковой, заявив, что украинская сторона сама должна «говорить о своих операциях». При этом, по словам Сингх, ВСУ вряд ли согласились бы с мнением, что контрнаступление «потерпело крах», передает ТАСС.

    Сингх заявила, что ВСУ «добивались успехов». Она уточнила, что «не каждый день были такие успехи, которых им бы хотелось», но наблюдается «постепенный прогресс». «Мы дали им подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется им, чтобы добиваться успеха. И мы вполне уверены в том, что они добьются успеха», – сказала она, добавив, что Украине нужно «оживление военно-промышленной базы».

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

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    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    Коментарии (30)
    8 декабря 2023, 03:24
    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной

    ФСБ задержала исполнителя теракта на БАМе, он признался в подрыве поездов

    ФСБ опубликовала видео с устроившим теракт на БАМе мужчиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись, на которой гражданин Белоруссии, подозреваемый в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), дал признательные показания.

    Мужчина на опубликованной ФСБ видеозаписи, рассказал, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. Задержанный пояснил, что с этим человеком «знаком несколько лет, он внушал доверие», передает РИА «Новости».

    Соотечественник поинтересовался у него, как часто тот бывает в России, и попросил за деньги устроить теракт на железной дороге, пишет «Российская газета».

    Задержанный сообщил, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

    Как пишет «Российская газета», по другой информации, мины ему прислали. После поездки в Северобайкальск мужчина собирался быстро уехать, но был задержан в Омской области.

    Напомним, задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения, который произвел подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами по БАМ в Бурятии. Он заявил, что действовал под контролем спецслужб Украины.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2023, 20:15
    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев
    Резко выросло число планирующих остаться за рубежом украинцев
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, покинувших в страну и планирующих остаться за границей, в ноябре выросло более чем в два раза, пишет Sputnik Ближнее Зарубежье.

    В октябре доля украинцев, планирующих остаться за рубежом, составляла 8%, в ноябре она выросла до 18%, передает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на нацбанк Украины. Отмечается, что с Украины с началом СВО уехало до 6,3 млн человек.

    Ранее в Германии потребовали прекратить выплаты новым украинским мигрантам.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 12:41
    Стало известно о дефиците солдат у ВСУ

    The Washington Post: На Украине не осталось обученных солдат

    Стало известно о дефиците солдат у ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рядах Вооруженных сил Украине не осталось обученных солдат, а призывники не хотят воевать за власть, пишет The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ с позывным «Дельфин».

    Он признал, что украинским войскам нужно больше солдат, профессиональные военные кадры на исходе, передает ТАСС.

    При этом призывники не желают «бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».

    О дефиците военных кадров в рядах ВСУ говорили неоднократно. В ноябре критический масштаб нехватки военных подтверждал майор ВСУ Виктор Кисиль.

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    8 декабря 2023, 15:40
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку

    Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками

    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

    По его словам, в данный момент украинский президент только провоцирует конфликт между военачальниками, это весьма плохой способ укрепления своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Эксперт отметил, что настало время, чтобы «наверняка уставший от того, что происходит» уже ушел, потому что его действия не идут на пользу Украине.

    Также Скшипчак добавил, что в данный момент невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, а именно вернуть территории. В этой связи, заверяет генерал, на Западе задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину.

    Ранее американский эксперт заявил, что президент Украины в ближайшее время будет вынужден так или иначе завершить украинский конфликт, поскольку без поддержки западных стран у Украины нет средств и военных ресурсов для продолжения боевых действий.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 02:30
    Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией

    Такер Карлсон заявил об угрозе шефа Пентагона Остина отправить сыновей конгрессменов США «воевать с Россией»

    Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Карлсон заявил, что администрация США «открыто угрожает американцам из-за Украины». По его словам, Остин заявил конгрессменам: «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», – передает ТАСС.

    Указывается, что Остин требовал от конгрессменов поддержать запрос администрации о новой помощи Киеву. Американский миллиардер Илон Маск уточнил, действительно ли Остин делал подобные заявления. «Это подтверждено», – приводит РИА «Новости» ответ Карлсона.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2023, 13:30
    Американист: Белый дом и Пентагон перешли к шантажу Конгресса США из-за денег Украине

    Американист Дробницкий: Если США перестанут финансировать Украину, Брюссель не сможет продолжить помогать офису Зеленского

    Американист: Белый дом и Пентагон перешли к шантажу Конгресса США из-за денег Украине
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США вынуждены продолжать финансирование Украины. В противном случае Брюссель просто не сможет заставить Европу и дальше помогать офису Зеленского. Поэтому Пентагон и Белый дом перешли к шантажу американских политиков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Белом доме заявили, что не могут гарантировать продолжение поддержки Украины, а Пентагон припугнул конгрессменов отправкой их детей «воевать с Россией».

    «Администрация Байдена хочет получить от Конгресса и Сената США деньги на Украину. Поэтому Белый дом и Пентагон откровенно шантажируют парламентариев, угрожая отправкой их детей на «войну с Россией», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Любопытно, что Конгресс может и позволил бы Байдену потратить деньги на Украину, но взамен он хочет ряд ответных уступок. В частности, республиканцев интересует укрепление южной границы США, а также ужесточение миграционной политики», – отмечает собеседник.

    «Однако Белый дом не хочет идти на компромисс. На самом деле Байден понимает, что «овчинка выделки не стоит», даже о возможности победы ВСУ говорить не приходится. Более того, в Вашингтоне уже сейчас ищут виноватых в поражении, которыми окажутся республиканцы, не выделившие денег», – подчеркивает он.

    «Заявления о скором прекращении поддержки Украины – пока еще просто слова. Но если Байдену действительно не удастся выбить финансирование, для ВСУ это станет катастрофой. Именно американцы несли большую часть расходов и были основным поставщиком вооружений. Также Вашингтон занимался организационной работой и собирал технику и снаряды по всему миру», – акцентирует эксперт.

    «Более того, раньше ЕС брал на себя значительную часть гражданских расходов Украины, а с октября, когда американцы перешли на временный бюджет, на плечи Европы и вовсе легли почти все траты. Однако она не сможет заменить финансирование США. На данный момент денег Брюсселя хватает до середины февраля. Далее, вероятно, объединению придется «запускать печатный станок» для дальнейшей поддержки офиса Зеленского», – пояснил американист.

    «В военном плане ЕС также не сможет заменить американскую помощь. Значительная часть европейского оружия уже была отправлена на Украину и предоставить больше будет затруднительно. Кроме того, если США перестанут выполнять еще и организационную роль, то Брюссель не сможет самостоятельно эффективно собирать снаряды по миру. Другие страны поймут, что Вашингтон вышел из игры и не будут слушать Евросоюз», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что в Белом доме «не в состоянии давать такие обещания Украине» и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    На фоне этого американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией». Указывается, что министр обороны требовал от парламентариев поддержать запрос администрации о новой помощи Украине.

    Накануне проект закона о многомиллиардной помощи Украине и Израилю не получил достаточно поддержки парламентариев, чтобы документ вынесли на голосование в Сенате США. Для этого требовалось согласие 60 законодателей. Удалось набрать только 49 голосов, 51 человек высказался против.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 03:58
    Американский ВПК получил 90% выделенных Вашингтоном на помощь ВСУ денег

    Блинкен сообщил, что 90% выделенных США на военную помощь Украине средств получил американский ВПК

    Tекст: Антон Антонов

    Почти все капиталовложения, которые США сделали «для защиты Украины», были потрачены в самих США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, обращаясь к «американской аудитории», что «90% военной помощи» Украине «было потрачено здесь, в США». По его словам, в результате появилось много «американских рабочих мест». Он назвал поддержку Киева стимулом для роста экономики США. Как утверждает Блинкен, сложилась «выигрышная ситуация для всех», поэтому нужно «продолжать», передает ТАСС.

    Напомним, Кэмерон заявил, что Запад тратит деньги на Украину с большой выгодой. Президент США Джо Байден называл поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    Коментарии (11)
    7 декабря 2023, 21:24
    Зеленский решил посетить инаугурацию нового главы Аргентины Милея
    Зеленский решил посетить инаугурацию нового главы Аргентины Милея
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В Аргентине пригласили президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN.

    Отмечается, что Милей неоднократно высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине, передает РИА «Новости».

    Милей также заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Телеканал сообщил, что Зеленский подтвердил свое присутствие на инаугурации. Если поездка состоится, то она станет первым визитом украинского президента в регион Латинской Америки.

    Второй тур выборов президента Аргентины состоялся 19 ноября, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец допустил, что политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.

    Коментарии (19)
    8 декабря 2023, 02:57
    Кэмерон счел выгодными траты Западом денег на Украину

    Кэмерон обещал Украине «наилучшую помощь» и счел траты Запада на нее выгодными

    Кэмерон счел выгодными траты Западом денег на Украину
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запад тратит деньги на Украину с большой выгодой, заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в Вашингтоне.

    Кэмерон заявил, что уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США. Он также заверил, что Великобритания «продолжит оказывать Украине наилучшую возможную помощь», передает РИА «Новости».

    Глава МИД Великобритании заявил, что его страна внесла «весомый вклад в плане не только количества, но и качества» помощи Украине. Так, Великобритания первой передала ВСУ противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, сказал он.

    Напомним, президент США Джо Байден не может добиться одобрения  Конгрессом США выделения дополнительной помощи Киеву. Кэмерон прибыл в Вашингтон, чтобы убедить власти США продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву.


    Коментарии (6)
    8 декабря 2023, 14:29
    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинцев уважать права венгров, проживающих на Украине

    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Соблюдение прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, в том числе венгров, является условием поддержки контактов между Евросоюзом и Украиной и не может быть предметом переговоров о вступлении страны в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Это необходимо, хотя бы чтобы поддерживать контакты с Европой. Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить отношения», – сказал венгерский премьер в интервью французскому изданию Le Point, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что соблюдение прав человека и прав нацменьшинств «не могут быть предметом переговоров» и их нельзя рассматривать в качестве условия для вступления Украины в ЕС.

    «Украинцы должны их уважать. И не потому, что хотели бы вступить в Европейский союз», – подчеркнул Орбан. 

    Орбан также отметил, что более двух третей жителей Венгрии высказались против принятия Украины в состав ЕС, также против этого парламент страны.

    «Венгры не хотели бы, чтобы это произошло», – подчеркнул венгерский премьер.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи.

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