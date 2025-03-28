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Епископ УПЦ рассказал о взломе пещер Киево-Печерской лавры силовиками
Епископ УПЦ Гедеон рассказал о вторжении силовиков в Киево-Печерскую лавру
Епископ Украинской православной церкви Гедеон сообщил о вмешательстве полиции в закрытые пещеры Киево-Печерской лавры для проведения инвентаризации мощей, что вызвало сопротивление со стороны монастырской братии.
Епископ УПЦ Гедеон заявил, что представители Минкульта Украины вместе с силовиками ворвались в пещеры Киево-Печерской лавры, используя бензорезы и другие инструменты для вскрытия замков. Это произошло после того, как монахи закрыли доступ к пещерам, чтобы предотвратить проведение анонсированной инвентаризации мощей, передает РИА «Новости».
По словам епископа, монастырская братия и прихожане до последнего находили возможность попасть в пещеры для молитв. Именно это стало причиной для силового вторжения и смены замков. Гедеон назвал такие действия осквернением и богохульством, выразив опасения, что инвентаризация может привести к уничтожению или вывозу мощей из лавры.
Епископ также выразил недовольство действиями властей, обвинив их в использовании «безбожной сатанинской силы». По его мнению, целью инвентаризации может быть попытка украсть или скрыть святыню, что вызывает глубокое возмущение среди верующих и духовенства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.