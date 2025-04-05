Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ захватили храм великомученика Димитрия Солунского в Черновицкой области

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, раскольники Православной церкви Украины захватили храм УПЦ в Черновицкой области. Союз православных журналистов заявил, что в селе Панка сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма святого великомученика Димитрия Солунского.

В феврале прошлого года в этом селе прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к канонической УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию.

Несмотря на это, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ при поддержке посторонних лиц, не имеющих отношения к селу или религиозной общине.

На Украине активно проводится политика вытеснения Украинской православной церкви. Власти поощряют переход религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году.

Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами, а сторонники ПЦУ захватывают храмы и нападают на священнослужителей. 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической церкви на Украине.

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