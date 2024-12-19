Путин сравнил гонения на церковь на Украине с «расстрелом»

Tекст: Ольга Иванова

«То, что происходит с РПЦ, это вообще уникальная вещь, просто уникальная. Ведь это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих, просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать», – передает его слова РИА «Новости».

Путин предупредил, что «это аукнется».

«Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется», – сказал он.

По словам Путина, гонения на церковь на Украине устраивают даже не атеисты, а безбожники, передает ТАСС. Он добавил, что власти Украины, устраивающие гонения на церковь, – «люди без рода и племени», они удерут и «будут ходить не в церковь, а на пляж».

«Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеет отношение к православию, дадут им оценку», – сказал Путин.

Он обратил внимание, что украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».