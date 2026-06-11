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Авиасалон МАКС в 2026 году официально отменили
Кабмин сообщил об отмене МАКС-2026 и переносе «Гидроавиасалона» на 2027 год
Международный авиационно-космический салон МАКС отменен, «Гидроавиасалон» перенесен с 2026 на 2027 год, следует из распоряжения правительства России.
Выставка МАКС отменена, «Гидроавиасалон» перенесен на 2027 год, передает ТАСС. Согласно официальному распоряжению правительства, из плана мероприятий исключены сразу два крупных события.
«В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона «МАКС-2026» и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2026», исключить», – говорится в опубликованном документе.
При этом профильные мероприятия состоятся через год. В сентябре 2027 года Геленджик примет участников «Гидроавиасалона-2027». Кроме того, в мае или июне того же года в Казани пройдет международный смотр вертолетной техники и современных авиационных систем.
В прошлом году правительство запланировало проведение авиасалона МАКС на лето 2026 года.