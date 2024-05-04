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    В западном саммите по Украине немало полезного для России
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    Кандидат в президенты Литвы признал Крым российским
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»
    Боррель назвал условие капитуляции Украины
    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    7 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    4 мая 2024, 09:07 • Новости дня

    Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Прямые взносы 11 стран Евросоюза обеспечили три четверти доходов ЕС бюджета с начала века, лидерами стали Германия, Франция и Италия, следует из открытых статданных.

    Уточняется, что за 24 года Германия перечислила в бюджет ЕС 569,1 млрд евро, Франция – 471,2 млрд евро, а Италия – 351,8 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Вместе с восемью другими странами они обеспечили 75% всех доходов бюджета.

    Кроме того, покинувшая ЕС в 2020 году Британия за время членства перечислила 238,7 млрд евро, Испания – 235,1 млрд евро.

    Из статистических данным следует, что в этом году из 143 млрд евро бюджета ЕС 137 млрд поступили в виде прямых взносов стран. Германия уже внесла 30,3 млрд евро, Франция – 23,5 млрд евро, а Италия – 17,3 млрд евро.

    Ранее в Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе.

    1 мая 2024, 18:05 • Новости дня
    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний

    Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией заявления ЕС о «нарушении» прав компаний в России

    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний
    @ Artur Widak/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления Евросоюза о том, что на российской территории якобы предпринимаются меры против работающих в России компаний, не соответствуют действительности, заявило постпредство России при ЕС.

    Заявление представителя дипслужбы Петера Стано с осуждением передачи АО «Газпром бытовые системы» Ariston и BSH Hausgerate – это «дезинформация мировой общественности», сообщило постпредство, передает ТАСС.

    ЕС пытается навязать общественности мнение о том, что в России якобы не соблюдается международное право, это свидетельствует о том, что «еэсовцы живут в выдуманном ими же мире».

    «В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», – заключило постпредство.

    Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».

    Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта передача соответствует правовому полю.

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    3 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги

    ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться

    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от ЕС, если не будет отчитываться об ее использовании, Киеву надо осознать, что необходима прозрачность в расходах, заявила представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

    Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.

    Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    3 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия

    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс в пятницу раскрыл подробности нового 14-го пакета санкций Евросоюза против России.

    Как сообщил Ашераденс, новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия, передает «Московский комсомолец».

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    1 мая 2024, 19:20 • Новости дня
    NYT: В библиотеках Европы украли издания русских классиков на 2,6 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В европейских библиотеках начали исчезать редкие издания русской классической литературы, Европол начал расследование, сообщает New York Times

    С 2022 года из библиотек Европы исчезли книги общей стоимостью свыше 2,6 млн долларов, всего пропало более 170 редких книг, передает RT со ссылкой на New York Times.

    Пропажи заменяют на «очень качественные подделки», исчезновения зафиксировали в Риге, Вильнюсе, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Париже, Лионе, Женеве и в Чехии.

    Из библиотеки Варшавского университета исчезло 78 книг русских классиков. Стоимость каждого экземпляра составляет от десятков до сотен тысяч долларов.

    В апреле 2024 года Европол задержал банду грузинских похитителей книг, похищавших антикварные издания из библиотек по всей Европе.

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    3 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов

    Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов

    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов
    @ Lucy North/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Беженцы с Украины ценятся в Чехии в качестве рабочей силы, поэтому Прага не станет выдавать уклонистов. Решение каждой европейской страны по депортации мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния государственной экономики и внутриполитической ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Чехии заявили о невозможности выдачи уклонистов Украине.

    «Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.

    «Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.

    «Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.

    «Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.

    В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.

    В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.

    Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.

    В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    4 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

    Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Госдепа о том, что российское ГРУ якобы причастно к кибератакам против стран Европы.

    Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».

    Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».

    Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.

    Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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    3 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Боррель назвал условие капитуляции Украины

    Боррель: Украина капитулирует за две недели без оружия Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие западных поставок вооружения Киеву заставит Украину капитулировать в течение двух недель, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие», – сказал Боррель, выступая с речью в Британии, передает ТАСС.

    В таком случае Украина капитулирует за две недели, считает он. При этом Боррель подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Ранее офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее.

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    3 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»

    Захарова назвала «формулой мира» заявление Борреля о последствиях прекращения поставок западного оружия на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия конфликт на Украине завершится «за две недели».

    Захарова в Telegram назвала слова Борреля «грандиозным признанием». Как отметила Захарова, «вот вам и вся «формула мира» – конфликт на Украине может остановить «прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму».

    Напомним, Боррель заявил, что без западных поставок вооружения Украина капитулирует в течение двух недель. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    3 мая 2024, 22:44 • Новости дня
    Боррель заявил об утрате США статуса гегемона

    Боррель призвал определить роль ЕС на фоне утраты США статуса гегемона

    Tекст: Антон Антонов

    США утратили статус гегемона, в связи с этим необходимо определить роль Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель в ходе выступления в Великобритании сказал, что международная система, сложившаяся после холодной войны, прекратила существование, а «Америка потеряла свой статус гегемона», передает РИА «Новости».

    По его словам, миропорядок, который возник после Второй мировой войны, утрачивает позиции. Китай же, как отметил Боррель, «растет» и становится «супердержавой». Боррель считает, что «это не очень приятная картина».

    Он призвал «определить роль ЕС и Великобритании». Боррель полагает, что их роль будет зависеть от реакции на «растущие угрозы». Он предупредил, что данный вопрос «имеет срочную важность», так как слышны «предостережения о том, что Европа может умереть».

    Напомним, Боррель призвал вооружаться для разговора с Россией и Китаем с позиции силы. Боррель добавил, что безопасность ЕС не может зависеть от каждых выборов в США, поэтому нужно развивать собственную европейскую структуру безопасности.

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    3 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Боррель назвал возможную причину поражения Украины

    Боррель: Затягивание с военной помощью США может стать причиной поражения Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Затянувшееся на полгода согласование военной помощи США для Украины может «стать разницей между победой и поражением» Киева, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель в Великобритании.

    Боррель подчеркнул, что затягивание помощи Украине  из-за политической поляризации США в условиях войны может привести Киев к поражению, передает ТАСС.

    Ранее испанский генерал Педро Питарч заявил, что одобренный Вашингтоном пакет военной помощи киевскому режиму не способен изменить ход конфликта на Украине.

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    2 мая 2024, 11:47 • Новости дня
    В Польше предложили создать европейскую «тяжелую бригаду» без США

    Глава МИД Польши Сикорский предложил создать европейскую «тяжелую бригаду» для действий за границей без США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на канале TVP World предложил создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования в связи с событиями в соседних с ЕС регионах без участия США.

    По его словам, это даст ЕС возможность немедленно отреагировать без просьб о помощи у США в случае каждой чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости».

    Сикорский привел в качестве примеров ситуации на Балканах или в Северной Африке. По его мнению, в свете этих событий Европа могла бы не обращаться к Соединенным Штатам.

    Как ранее заметили в Кремле, европейские страны нагнетают напряженность безосновательными страшилками про русских, которые якобы никогда не остановятся.

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    1 мая 2024, 22:22 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала Грузию продолжить движение к европейской интеграции

    Глава Еврокомиссии на фоне протестов призвала Грузию продолжить движение к европейской интеграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность ситуацией в Грузии, где проходят протесты против принятия закона об иностранных агентах. Она призвала страну «придерживаться европейского курса», несмотря на внутренние разногласия.

    «С большой тревогой слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах в Тбилиси. Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перекрестке, она должна следовать европейскому курсу», – приводит РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии. 

    Протесты в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект обязывает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы».

    Оппоненты законопроекта сравнивают его с российским законом об иностранных агентах и считают, что он направлен на подавление гражданского общества и независимых СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят в окончательном чтении.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступаемые от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

    По его словам, примерно 100 молодых радикалов представляют три оппозиционные партии – «Единое национальное движение», «Лело» и «Новые», а еще 200 – члены 12 различных молодежных организаций.


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    2 мая 2024, 04:31 • Новости дня
    Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси завершился

    В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Многотысячная акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, в ходе которой произошли столкновения с полицией, завершилась.

    Полицейские сообщили протестующим, что вскоре на проспекте появятся городские службы, которые займутся очисткой проезжей части, передает корреспондент ТАСС с места событий.

    Несмотря на это, несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели. Там же находятся полицейские.

    Протестующие собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, выражая недовольство законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».

    Акция переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться к служебному входу в парламент.

    Спецназ применил слезоточивый газ, перцовые баллончики и воду, чтобы оттеснить протестующих. В ответ в стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды.

    Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект, вызвавший критику со стороны президента страны, оппозиции и западных дипломатов. Противники закона считают его препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.



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