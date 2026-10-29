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Премьер Канады Карни разочаровал Европу климатической политикой
Politico: Климатический курс Карни разошелся с ожиданиями Евросоюза
Премьер-министр Канады Марк Карни, которого в Брюсселе считали союзником в борьбе с изменением климата, на деле ослабил экологическую политику и делает ставку на рост добычи нефти и газа.
Европейские лидеры продолжают высоко оценивать «зеленый» имидж Марка Карни: «Мы видим мир одинаково – от искусственного интеллекта до изменения климата», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а еврокомиссар по климату Вопке Хукстра назвал Канаду единомышленником ЕС. При этом журнал указывает, что Оттава остается крупным производителем ископаемого топлива, а при Карни Канада отказалась от общенационального углеродного налога, мандата на электромобили и ограничений выбросов для нефтегазовых компаний, продвигая новый нефтепровод и проекты по экспорту сжиженного газа, пишет Politico.
По данным издания, правительство Карни ослабило ряд экологических норм и продвигает превращение страны в «энергетическую сверхдержаву», о чем свидетельствуют меморандум с провинцией Альберта и план облегчить разрешительные процедуры для инфраструктуры. Глава экологической организации Environment Defence Тим Грей считает, что такой курс приближает Канаду к линии администрации Дональда Трампа и фактически делает ставку на ископаемое топливо, тогда как канадские власти настаивают на приверженности цели нулевых выбросов к 2050 году и подчеркивают инвестиции в низкоуглеродную экономику.
Материал отмечает, что Карни сочетает поддержку нефтегазовой отрасли с инициативами в сфере чистой энергетики: премьер продвигает стратегию массовой электрификации, расширение гидроэнергетики и добычи критически важных минералов, необходимых для перехода к «зеленой» экономике. Еврокомиссар Хукстра, планирующий углубление сотрудничества с Канадой, рассчитывает на совместные проекты в области электрификации, возобновляемых источников, атомной энергетики и сырьевой базы, однако обеспокоенные экологи предупреждают, что сближение с энергетической «сверхдержавой» может усилить влияние канадского нефтегазового лобби на климатическую политику Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания ассоциированного членства Канады в совместном заявлении по итогам саммита. В понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собирались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс партнерству. В сентябре на фоне краха торговых переговоров с США канадский премьер Марк Карни сделал ставку на рискованный разворот в сторону Европы и план ассоциированного членства Канады в ЕС.